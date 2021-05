Susanna Reid oblige la députée Lisa Nandy à admettre si elle a pris de la drogue en direct sur Good Morning Britain après le refus du dirigeant travailliste

La députée LISA Nandy a été forcée d’admettre qu’elle avait «commis des erreurs» alors qu’elle était interrogée sur la consommation de drogue en direct sur Good Morning Britain par l’animatrice Susanna Ried.

La secrétaire aux Affaires étrangères, 41 ans, a déclaré qu’elle regrettait son comportement passé – après que son patron, Sir Keir Starmer, ait refusé de répondre s’il avait déjà pris de la drogue.

Le dirigeant travailliste, 58 ans, s’est tortillé alors qu’on lui a demandé 14 fois lors d’une grillade de Piers Morgan sur Life Stories.

Susanna a demandé à Lisa aujourd’hui: «Voulez-vous être ouvert à propos de tout ce que vous avez fait à l’université?

Se moquant de la question au départ, elle a répondu: «Non, mon Dieu regarde ma mère. N’hésitez pas à ne pas appeler si vous étiez à l’université avec moi. »

Choquée par sa réponse, Susanna a poussé pour plus de détails. Elle a déclaré: «Il y a évidemment une histoire à raconter. Avons-nous besoin de vous demander à nouveau? Combien de fois devez-vous éviter la question? As-tu pris de la drogue à l’université?

« Oh, est-ce que j’ai pris de la drogue à l’université? », A répondu Lisa, avant d’admettre: « Je me suis engagé dans toutes sortes de choses au fil des ans, mais je le regrette en fait.

«Vous prenez des risques quand vous êtes plus jeune et vous ne comprenez pas les conséquences. Je n’ai certainement pas réfléchi aux conséquences des choses que je faisais quand j’avais 17 ou 18 ans, mais vous en tirez des leçons.

«C’est l’une des raisons pour lesquelles, lorsque je parle aux gens de ma circonscription, je peux dire que j’ai commis toutes sortes d’erreurs au cours de ma vie.

Elle a ajouté: «Tout le monde fait des erreurs, rien n’est jamais simple, mais vous pouvez les surmonter.

ITV

«La vie est difficile pour les jeunes en ce moment et je veux qu’ils se sentent encouragés par cela et soutenus par les politiciens et qu’ils sachent qu’ils sont humains comme eux.»

À la fin de l’interview intense, Susanna a déclaré: « Cela aurait pu être une bonne réponse à donner à Sir Keir Starmer. »

Le dirigeant travailliste s’est tortillé pendant une grillade déclenchée par des affirmations selon lesquelles il était un «fêtard» à l’université.

Sir Keir apparaîtra dans le prochain épisode de Life Stories avec Piers, 56 ans, qui ne serait pas trompé par des réponses truquées.

L’animateur de télé a déclaré: «Avez-vous déjà essayé quelque chose de plus fort que l’alcool?

ITV

«Vous n’avez pas passé tout votre temps à l’université de Leeds dans la bibliothèque, n’est-ce pas? Alors, un joint effronté ici et là?

Sir Keir, directeur des poursuites pénales de 2008 à 2013, a déclaré: «Nous avons travaillé dur et joué dur.»

Piers a insisté pour que ce soit une réponse «oui ou non».

Il a dit: «Compte tenu de votre réticence évidente à me donner une réponse simple et directe, ai-je raison de supposer d’après votre réponse que vous avez essayé des drogues mais que vous ne les aimiez pas réellement et que vous ne vouliez plus en prendre?

«Je ne dis pas que c’était votre truc, mais vous l’avez essayé. Je veux dire, vous hésitez à dire oui. Vous n’avez pas dit non.