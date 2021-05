Susanna Reid et Ben Shepherd de GMB contraints de couper la parole à un militant des droits des animaux

PANIQUEZ Susanna Reid et Ben Shepherd de Good Morning Britain ont été forcés d’interrompre une militante des droits des animaux alors qu’elle commençait à décrire des meurtres d’animaux macabres dans l’émission du petit-déjeuner.

Le débat est intervenu après l’introduction d’une loi visant à «reconnaître les sentiments des animaux» au Royaume-Uni, le panel se demandant s’il était temps d’arrêter de les utiliser pour la nourriture.

3 Le Dr Carys Bennett a décrit des meurtres d’animaux macabres dans l’émission du petit-déjeuner

La porte-parole de PETA pour les droits des animaux, le Dr Carys Bennett, était passionnée à son avis qu’il est inhumain de tuer des animaux – insistant sur le fait que la loi devrait être étendue pour inclure les animaux qui n’ont pas d’épine dorsale, y compris le poulpe et les homards.

Après avoir comparé les homards aux chiens lorsqu’elle a réfléchi à leur ébullition vivante, le Dr Bennett a poursuivi: «Des milliards de poulets sont tués chaque année au Royaume-Uni, leur vie n’est qu’un enfer.

« Ils sont tués à seulement six semaines après avoir souffert d’un corps de grande taille; ils sont si lourds que leurs jambes se cassent sous eux. Ils sont entassés dans des caisses brisant leurs ailes dans le processus. »

Alors que des murmures hors écran commençaient à se faire entendre du studio GMB, la militante a accéléré le rythme alors qu’elle continuait: « Ils sont expédiés à l’abattoir, pendus la tête en bas, électrocutés et leur gorge est tranchée. »

3 Les hôtes Ben et Susanna l’ont rapidement interrompue

Ben et Susanna s’interrompirent tous les deux, répétant: « Ok, ok », alors que le Dr Bennett demandait: « Comment cela peut-il continuer? »

Faisant rapidement avancer la conversation, les hôtes ont demandé au fermier Gareth Wyn Jones ses points de vue opposés.

Les téléspectateurs ont été divisés par segment, beaucoup critiquant le Dr Bennett pour ses commentaires graphiques, tandis que d’autres ont convenu qu’il était temps d’arrêter de consommer des animaux.

3 Les commentaires divisent les spectateurs à la maison

L’un d’eux a fulminé: « Pourquoi l’avez-vous empêchée de dire la vérité à vos téléspectateurs ???? L’industrie de la viande est dégoûtante. »

Un autre a fait écho: « De toute évidence, un fermier tordu va dire de manger des animaux innocents sans défense parce qu’ils les vendent pour AVOIR. »

Un troisième argumenta: « Bien…. Est-ce que cette femme sait que les jeunes enfants regardent ?? La gorge se fait trancher, oh mon Dieu. »

Un autre a écrit: « Calmez-vous, c’est un peu trop pour 8h30 du matin! »