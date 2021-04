SUSANNA Reid a déclaré qu’elle « ne pouvait pas rentrer dans sa vieille robe » en raison d’un gain de poids de verrouillage après avoir été nominée aux Reality TV Awards.

Le présentateur de Good Morning Britain, 50 ans, a été nominé pour plusieurs prix pour avoir diverti la nation pendant le verrouillage.

2 Susanna Reid a été nominée pour deux gongs aux Reality TV Awards

Mais alors que Susanna dit qu’elle « aime » les Reality TV Awards, la star a déclaré qu’elle ne pourrait pas porter la même robe qu’elle avait la dernière fois.

S’exprimant alors que des images de ses victoires en 2019 aux récompenses ont été diffusées, Susanna a déclaré: « Ce sont les vieux cheveux. Et je tiens à souligner que c’était le poids avant le verrouillage. »

En 2019, elle a réussi à remporter trois prix – Meilleure présentatrice de télévision et personnalité de célébrité de l’année, tout en remportant le prix du meilleur talk-show pour Good Morning Britain aux côtés de Piers Morgan.

Pour la cérémonie de 2021, elle est à nouveau élue meilleure présentatrice et célébrité de l’année.

2 La star dit qu’elle ne pourra pas rentrer dans sa vieille robe

La cérémonie aura lieu le 22 juillet au Porchester Hall de Londres à Bayswater.

Pour Celebrity Personality, Susanna affronte Lorraine Kelly, Christine Lampard et Jacqueline Jossa.

Puis dans la meilleure présentatrice, elle affronte Holly Willoughby de ce matin et 10 ans plus jeune dans Chelsea Healey de 10 jours.

Le mois dernier, Susanna a déclaré qu’elle avait mis « quelques kilos » en lock-out et que « l’été chaud des filles est dans quelques mois ».

Alors qu’Andi Peters se tenait près d’une piscine lors des premières sorties de verrouillage, elle a déclaré: « Je vais vous dire quoi, il est un peu tôt pour un maillot de bain. J’ai été enfermé, il y a quelques kilos qui ont continué.

« L’été des filles chaudes est dans quelques mois. Je vais vous le dire. »

Ben a ajouté: « Le travail commence maintenant. »

Au cours du deuxième verrouillage, Susanna a révélé qu’elle avait empilé une pierre en lock-out.

L’animatrice parlait à la star de The Body Coach Joe Wicks sur Good Morning Britain lorsqu’elle a déclaré qu’elle avait du mal à faire de l’exercice et à réduire ses envies de nourriture coquine.

La présentatrice a avoué qu’elle avait eu du mal à rester motivée en parlant à Joe, 34 ans, de la « crise du verrouillage » avec le co-animateur Piers Morgan.

Elle a déclaré: « Je vais me battre avec la pierre de verrouillage, cela a continué pendant le verrouillage un. Je ne veux vraiment pas qu’une autre se produise pendant le verrouillage deux. Quels sont les conseils que vous avez pour essayer de rester en bonne santé et qu’est-ce que vous mettez aussi dans votre corps? «

En 2019, Susanna a partagé sa perte de poids de 1,5 pierre après avoir pris des collations et abandonné l’alcool.

Elle a admis: «Cette fois l’an dernier, je suis allée chez le médecin avec un problème de peau et il m’a dit que je pouvais me contenter de perdre du poids.

« Il s’est avéré que j’étais à l’extrémité supérieure de mon IMC et, je dois l’admettre, je me sentais un peu lourd depuis un moment. »

Susanna a ajouté: « J’ai perdu une pierre et demie depuis et je me sens fantastique. »