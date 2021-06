Susanna Reid devrait avoir une co-animatrice si Piers Morgan ne revient pas à Good Morning Britain

Les patrons d’ITV pourraient associer Susanna Reid à une co-animatrice à temps plein sur GMB si Piers Morgan ne revient pas sur le canapé, pouvons-nous révéler.

Nos sources disent que les chefs d’émission, qui testent actuellement un certain nombre de présentateurs, envisagent de choisir un remplaçant parmi les talents déjà inscrits dans leurs livres.

Susanna Reid pourrait présenter avec une co-animatrice à temps plein l’émission matinale d’ITV[/caption]

Les chefs d’émission de GMB prévoient de choisir un remplaçant de Piers Morgan déjà dans leurs livres, s’il ne retourne pas sur le canapé[/caption]

Aux côtés des hôtes invités de Good Morning Britain tels que Richard Madeley, les noms maintenant dans le cadre incluent Charlotte Hawkins, Ranvir Singh et Kate Garraway.

La source a déclaré: « Il est très possible que nous ayons deux femmes à la tête de l’émission.

« Susanna prendra les devants, mais le travail de sa co-animatrice est à gagner, et cela dépendra de qui est le plus populaire auprès des téléspectateurs.

«Richard et Charlotte ont tous deux donné des performances exceptionnelles la semaine dernière, nous en verrons donc beaucoup plus dans les semaines à venir. Mais Ranvir et Kate seront également de retour, tout comme Alastair Campbell et Bill Turnbull.

« L’attitude dans les coulisses est qu’il n’y a pas de précipitation pour trouver un remplaçant pour Piers cette année. Les patrons veulent faire le bon choix. Ils veulent donner une chance à beaucoup de gens et, au fil du temps, se concentrer davantage sur les hôtes les plus populaires.

« Le sentiment est que si Piers ne revient pas, il serait injuste de recruter un remplaçant immédiatement, à la fois sur Piers et son remplaçant. »

Les noms maintenant dans le cadre incluent Charlotte Hawkins[/caption]

Ranvir Singh est également sur la liste des patrons, une source a déclaré « Ils veulent donner une chance à beaucoup de gens »[/caption]

Kate Garraway pourrait aussi bien être l’une des co-animatrices de l’émission du matin avec Susanna[/caption]

Mouthy Piers a quitté la série en mars après avoir refusé de s’excuser auprès de Meghan Markle après avoir dit qu’elle avait menti dans son interview explosive avec Oprah Winfrey.

Et il a déclaré au Sun le mois dernier que les patrons d’ITV l’avaient depuis approché pour revenir.

L’animateur de télévision a déclaré: « J’ai fait sortir des sondes tierces au hasard pour voir si j’envisagerais un retour. Je ne veux pas dire officiellement qui, mais un tiers assez proche. »

Mais notre source a insisté sur le fait que l’équipe de GMB va de l’avant comme s’il ne reviendrait pas, déclarant: « Piers ne fait actuellement pas partie de nos plans. »

Les commentaires interviennent alors que l’épouse de Piers, Celia Walden, a déclaré au Sun qu’elle voulait que quelqu’un donne un travail à son mari, afin qu’il ne « reste pas là à la regarder dans son lit ».

On dirait qu’il pourrait être sous les couvertures un peu plus longtemps, Celia.

Notre source insiste sur le fait que l’équipe GMB avance comme si Piers ne revenait pas, déclarant: « Piers ne fait actuellement pas partie de nos plans »[/caption]

KYLIE VA SOUS

L’époustouflante Kylie Jenner a terminé l’été alors qu’elle canalise Christina Aguilera.

La star de télé-réalité semble avoir copié le look torride de la chanteuse pour les MTV Video Music Awards en 2002.

Érotème

Kylie Jenner étourdit alors qu’elle montre sous les seins dans cette robe vintage en soie Jean Paul Gaultier[/caption]

Getty

La star de télé-réalité a copié le look torride de Christina Aguilera pour les MTV Video Music Awards en 2002[/caption]

Ce n’est pas la première fois qu’elle est inspirée par le chanteur de Dirrty.

Kylie s’est déguisée en Christina pour Halloween en 2016, avec des jambières en cuir.

Mais cette fois, sa robe vintage en soie Jean Paul Gaultier était consacrée à la célébration du dessous de la poitrine.

Alors qui l’a le mieux porté ? Nous pensons que c’est une cravate.

QUI EST PRÊT POUR LA GLOIRE DES BAFTA ? Les TV Baftas de ce soir sont l’un des événements les plus médiatisés de l’année pour les stars du petit écran. Voici notre aperçu de ceux qui, selon nous, gagneront – et qui le mérite. . . SÉRIE DRAMATIQUE: La Couronne est un concurrent sérieux, mais nous pensons que le brillant I Hate Suzie de BILLIE PIPER mérite le gong.

La Couronne est un concurrent sérieux, mais nous pensons que le brillant I Hate Suzie de BILLIE PIPER mérite le gong. PERFORMANCES DE DIVERTISSEMENT : En tant que seule femme dans cette catégorie, nous serions ravis de voir CLAUDIA WINKLEMAN gagner.

En tant que seule femme dans cette catégorie, nous serions ravis de voir CLAUDIA WINKLEMAN gagner. SPECTACLE DE DIVERTISSEMENT : Cela fait des années qu’un nouveau venu dans cette catégorie n’a pas fait une telle marque que The Masked Singer. Mais nous ne pouvons pas le voir renverser ANT et DEC’s Saturday Night Takeaway ou Strictly.

Cela fait des années qu’un nouveau venu dans cette catégorie n’a pas fait une telle marque que The Masked Singer. Mais nous ne pouvons pas le voir renverser ANT et DEC’s Saturday Night Takeaway ou Strictly. ACTEUR PRINCIPAL: Dans un conte de jeunes amoureux tendus, PAUL MESCAL l’a rincé dans Normal People.

Dans un conte de jeunes amoureux tendus, PAUL MESCAL l’a rincé dans Normal People. ACTRICE PRINCIPALE : Chaque star de cette catégorie l’a tué dans ses émissions, mais nous pensons que MICHAELA COEL va avancer pour I May Destroy You.

Chaque star de cette catégorie l’a tué dans ses émissions, mais nous pensons que MICHAELA COEL va avancer pour I May Destroy You. MINI SÉRIE : Alors que nous aimerions voir Normal People prendre celui-ci, I May Destroy You semble l’avoir dans le sac pour aborder le sujet brûlant du consentement sexuel.

Alors que nous aimerions voir Normal People prendre celui-ci, I May Destroy You semble l’avoir dans le sac pour aborder le sujet brûlant du consentement sexuel. DOCUMENTAIRE: Ils ont promis plus de diversité, alors Bafta doit donner cela à Football, Racism & Me d’ANTON FERDINAND.

Ils ont promis plus de diversité, alors Bafta doit donner cela à Football, Racism & Me d’ANTON FERDINAND. SECOND ROLE: MICHAEL SHEEN doit accepter cela pour avoir joué CHRIS TARRANT dans le quiz d’ITV.

MICHAEL SHEEN doit accepter cela pour avoir joué CHRIS TARRANT dans le quiz d’ITV. ACTRICE DE SOUTIEN: Ce doit être HELENA BONHAM CARTER de The Crown. Le prix du moment incontournable de Virgin Media (voté par le public) est grand ouvert, mais alors que nous nous attendons à des votes pour la routine BLM de DIVERSITY, les réactions de Gogglebox à la conférence de presse de verrouillage de BORIS JOHNSON pourraient le mettre en évidence.

MILEY EST UNE FILLE MUCKY

Elle a fait des pitreries classées X au fil des ans, mais quand il s’agit de se salir, Miley Cyrus n’aime rien de plus que de salir ses chevaux.

La star qui pique la langue a déclaré: « Les gens me voient faire des choses glamour sur scène, porter des vêtements éblouis et être exagéré.

« Mais j’aime beaucoup aller à la ferme.

« Parce que je suis tellement en ville, pouvoir me salir, laver mes chevaux et être à la ferme – la façon dont j’ai grandi – me rend super heureux. »

Le chanteur pansexuel a pris la parole après s’être associé à la marque de crème glacée Magnum.

Dans le cadre de sa campagne Miley In Layers, elle a abandonné les bottes en caoutchouc pour faire une séance photo en noir et blanc fastueuse et effectuera un concert virtuel audio 8D jeudi soir.

Joel fling avec 90210 Jessica

Le présentateur de Masked Dancer, Joel Dommett, a déjà eu une aventure avec la beauté 90210 Jessica Lowndes, nous pouvons le révéler.

La bande dessinée, qui a animé hier soir la finale de l’émission décalée d’ITV, a sympathisé avec l’actrice américaine Jessica – qui a déjà fréquenté la star du rugby Danny Cipriani – lors d’une soirée de lancement en 2011.

ITV

L’animateur de Masked Dancer, Joel Dommett, a eu une fois une aventure avec la beauté 90210 Jessica Lowndes[/caption]

Les spectateurs ont raconté comment ils ont fini par s’embrasser après que des étincelles aient volé. Notre source a déclaré : « Jessica et Joel ont été invités en tant qu’invités à l’ouverture du nouveau club Embassy à Praia Da Luz au Portugal par le patron Mark Fuller.

« La soirée de lancement était somptueuse, mais c’était un petit club, donc les invités l’avaient à peu près pour eux-mêmes.

« Dès le début, il était assez évident qu’il y avait une étincelle entre eux deux et ils ont été aperçus en train de s’embrasser avant de se faufiler pour un peu plus d’intimité. L’aventure a été assez courte mais ils sont restés amicaux par la suite.





Joel, qui est devenu un nom familier après son apparition dans I’m A Celebrity en 2016, a rencontré le mannequin Hannah Cooper plus tard cette année-là et a proposé en 2017.

Le couple, qui s’est marié en 2019, a diverti les fans pendant le verrouillage avec l’émission télévisée hebdomadaire ITV2 Home Alone With Joel Dommett, qui a été filmée depuis leur maison.

Espérons que les caméras ne tourneront pas si le nom de Jessica apparaît dans la conversation.

Pris au dépourvu La reprise du travail après le confinement a été un vrai combat, admet GARY BARLOW. Il a déclaré à Magic Radio Breakfast: » Devoir être quelque part à l’heure, monter dans une voiture, était une chose très étrange. » Nous ressentons sa douleur

Une équipe de casting de la BBC recherche des couples qui se marient bientôt et qui sont prêts à confier leur grand jour aux meilleurs organisateurs de mariage – avec les caméras en marche. Le prochain Don’t Tell The Bride attend-il dans les coulisses ?

MOLLIE GALLAGHER veut rester sur Corrie aussi longtemps qu’elle le peut. L’actrice, qui a rejoint en 2019 le rôle de Nina, ajoute: « J’espère juste que Nina restera excentrique. » Nous aussi

La nouvelle vidéo de DUA LIPA pour le single Love Again la voit en bikini chevauchant un bronco avant de balancer un lasso couvert de lumières fluorescentes. Ça a l’air d’être une soirée au top

TEXAS a décroché son album le mieux classé en 21 ans avec sa dixième sortie Hi. Il comprend des collaborations avec CLARE GROGAN et RICHARD HAWLEY