Susanna Reid dénonce les fans de Disney indignés qui demandent que le nouveau manège de Blanche-Neige soit éliminé pour avoir promu des baisers sans consentement

SUSANNA Reid a critiqué les fans indignés de Disney qui exigent qu’un nouveau manège de Blanche-Neige soit abandonné parce qu’il « favorise les baisers sans consentement ».

La célèbre promenade Blanche-Neige de Disneyland en Californie est sous le feu des critiques pour sa scène du «baiser du vrai amour», qui montre le prince embrassant la princesse endormie.

Les critiques affirment que le personnage de dessin animé a été embrassé contre sa volonté et l’ont comparé à une agression sexuelle.

Ils ont fustigé Disneyland pour avoir inclus la célèbre scène du dessin animé de 1937 dans le manège remanié d’Anaheim.

Dans Good Morning Britain d’aujourd’hui, Susanna, déconcertée, a déclaré: « Je veux dire, vraiment? Allons-nous aussi le mettre à jour pour que tous ces animaux ne soient pas capables de faire des choses surhumaines?

«Allons-nous aussi le changer pour que vous ne donniez pas de pommes empoisonnées aux gens que vous n’aimez pas?

« Tu sais, c’est Disney. Ce n’est pas la vraie vie. »

Elle a révélé sa frustration sur le sujet brûlant dans un débat avec l’historien des rencontres Nichi Hodgson, qui croit que Disney « a la responsabilité de changer l’intrigue ».

Nichi a répondu: « Ce n’est pas la vraie vie, mais il est vraiment important de savoir que l’histoire originale de 1812 ne comportait pas le baiser à la fin.

« Disney a inventé cela en 1937 lorsque le film est sorti et il a presque 80 ans.

«Elle a été provoquée dans la dépression et visait à remonter le moral des gens.

«C’était aussi à une époque où les femmes n’avaient pas les mêmes droits de repousser les hommes et où nous ne traitions pas les enfants avec une telle révérence.

«Nous parlons maintenant aux enfants du consentement, du fait d’avoir une bulle corporelle et du fait que les gens ne peuvent pas entrer dans leur espace – et cela va à l’encontre de tout cela.

Peu impressionnée par son argument, Susanna a ajouté plus tard: «Ce n’est même pas comme si c’était une histoire historique, ce n’est même pas vrai.

« Cela n’a jamais été vrai, comme tout le reste du film sur lequel nous avons suspendu notre croyance. »

L’expérience du parc à thème a rouvert vendredi après avoir été fermée pendant un an avec coronavirus et révisé avec de nouvelles fonctionnalités et scènes.

Le trajet était auparavant axé sur le « Scary Journey » de la méchante reine et de Blanche-Neige, mais maintenant, il incorpore le prince embrassant Blanche-Neige et brisant la malédiction de sa belle-mère.

SFGate les critiques affirment que le baiser fictif a été donné « sans [Snow White’s] consentement, pendant qu’elle dort, ce qui ne peut pas être le véritable amour si une seule personne sait que cela se passe. «

Ils ont écrit: « N’avons-nous pas déjà convenu que le consentement dans les premiers films de Disney est un problème majeur? Qu’enseigner aux enfants que s’embrasser, quand il n’a pas été établi si les deux parties sont disposées à s’engager, n’est pas OK? »

«Il est difficile de comprendre pourquoi le Disneyland de 2021 choisirait d’ajouter une scène avec des idées si démodées de ce qu’un homme est autorisé à faire à une femme.

«Surtout compte tenu de l’accent mis actuellement par la société sur la suppression des scènes problématiques de manèges comme Jungle Cruise et Splash Mountain.

« Pourquoi ne pas réinventer une fin en accord avec l’esprit du film et la place de Blanche-Neige dans le Disney canon, mais cela évite ce problème? «

Disney a mis à jour sa croisière dans la jungle, qui a été fustigée pour ses représentations de peuples autochtones, tandis que Splash Mountain est également en cours de révision.

Le dessin animé de 1937 a été critiqué dans le passé par le professeur japonais Kazue Muta de l’Université d’Osaka, qui a comparé le baiser du prince à une agression sexuelle.