Susanna Reid défend les mémoires personnels de la bombe du prince Harry alors que les téléspectateurs de GMB qualifient le prochain livre de « digne de grincer des dents »

SUSANNA Reid a défendu la décision du prince Harry de publier aujourd’hui un mémoire révélateur explosif sur sa vie dans la famille royale.

Harry est sur le point de partager les hauts et les bas de sa vie et a annoncé hier soir le contrat d’édition du livre – dont la sortie est prévue pour le jubilé de platine de la reine.

3 Susanna Reid a déclaré que le prince Harry avait le droit de « raconter sa propre histoire »

3 Le prince Harry a « surpris » la famille royale, y compris son frère, le prince William, lorsqu’il a annoncé sa biographie hier soir Crédit : AP

Il devrait être publié en 2022 et a été présenté comme « un mémoire intime et sincère de l’une des personnalités mondiales les plus fascinantes et les plus influentes de notre temps ».

S’exprimant mardi dans l’émission Good Morning Britain, l’animatrice Susanna, 50 ans, a déclaré qu’elle soutenait l’annonce du duc de Sussex de raconter sa vie avec ses propres mots.

Elle a déclaré: « Je ne pense pas qu’il soit déraisonnable pour le prince Harry de définir le type d’intimité qu’il souhaite.

« Il a parlé de la façon dont il a trouvé cela vraiment traumatisant d’être constamment couvert par des paps et de l’expérience de sa mère et de la façon dont les journaux à sensation l’ont couvert.

« Je pense que c’est un peu fallacieux quand les gens disent: » Eh bien, vous vouliez de l’intimité et vous êtes parti et maintenant vous faites un livre « , eh bien, dans leurs mots, il veut dire sa propre vérité. Il veut être dans charge de son histoire gagnée. »

Certains téléspectateurs ne partageaient pas le même avis et accusaient Susanna d’être « partiale ».

L’un d’eux a écrit sur Twitter : « Susanna essaie toujours d’obtenir une interview avec Harry. Cela peut être la seule raison pour laquelle elle continue de défendre la farce de la vie privée ».

Un deuxième a fait rage: « Le problème est que la plupart de ‘sa propre vérité’ s’est avérée être loin de la réalité! Pas mal pour quelqu’un qui veut être hors des projecteurs. »

Comme l’a dit un troisième : « Cette expression stupide et à la mode ‘propre vérité’ est totalement ignoble. »

Les membres de la famille royale ont été aveuglés par la nouvelle que Harry avait écrit un livre sensationnel en secret.

Oh mince…

Harry a fait l’annonce le premier jour en 15 mois que Clarence House a annoncé que Charles et Camilla étaient en engagement public.

Le Sun a annoncé la nouvelle aux assistants de Clarence House alors que Charles était à une réception à Lostwithiel, Cornwall, à 18h30.

Il était clair que les assistants n’avaient aucune idée que le livre était écrit ou même annoncé. L’un d’eux a dit simplement : « Oh mon Dieu. »

Le prince Charles aurait été « surpris ».