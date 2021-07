Susanna Reid décroche un gong aux National Reality TV Awards alors que les stars foulent le tapis rouge

SUSANNA Reid a remporté un gong aux National Reality TV Awards alors que les stars ont foulé le tapis rouge.

L’hôte de Good Morning Britain, 50 ans, a remporté le prix de la personnalité de célébrité de l’année 2021.

Rex

Susanna Reid a remporté un prix aux National Reality TV Awards[/caption]

WENN

Le mannequin Christine McGuiness a séduit dans une robe recouverte de pierres précieuses[/caption]

Le favori de la télé était confronté à une concurrence féroce comme Anna Richardson de Naked Attraction, Tom Jones de The Voice et Lorraine Kelly d’ITV.

Susanna, qui n’était pas à l’événement, était ravie du prix alors qu’elle partageait sa joie sur les réseaux sociaux.

La star de la télévision a partagé le message officiel des National TV Awards qui annonçait qu’elle avait gagné, en écrivant: « Merci @RealityTVAwards . «

Le message disait: « Félicitations à @SusannaReid100 pour avoir remporté le prix de la personnalité de célébrité de l’année parrainé par @DanielleStylesBoutique aux 10e National Reality TV Awards. »

Les fans de Susanna n’ont pas tardé à féliciter la star, avec un commentaire : « Félicitations Susanna bien méritées. »

Un autre a posté : « Personnalité de célébrité de l’année !! Bravo bébé.

Un troisième a ajouté: « Vraiment heureux que Susanna ait remporté votre prix, félicitations. »

Une foule de célébrités ont enfilé leurs plus belles robes alors qu’elles assistaient à l’événement fastueux à Porchester Hall.

Le mannequin Christine McGuinness, 33 ans, a présenté une exposition aux gros seins dans une mini-robe ornée de bijoux.

La star de Real Housewives of Cheshire avait l’air sensationnelle dans le numéro moulant qui était recouvert de pierres précieuses en argent.

Christine était magnifique dans la robe à bretelles spaghetti qui accentuait ses courbes incroyables.

La maman de trois enfants a complété son look glamour avec une paire de talons argentés à lanières et un sac assorti.

Elle a gardé ses mèches blondes lâches et a terminé son look avec un œil charbonneux et des lèvres roses.

La star de Big Brother, Aisleyne Horgan-Wallace, 42 ans, a été éblouie dans une mini-robe sans bretelles à motifs, associée à une paire de gants assortis.

La star de télé-réalité a coiffé ses tresses brunes en queue de cheval serrée et portait une paire de talons néon.

Aisleyne a complété son look chic avec des boucles d’oreilles en or, une pochette vibrante et beaucoup de mascara.

Aisleyne a ajouté à son look éclectique une paire de talons à couper le souffle, tandis qu’elle a également ajouté une paire de boucles d’oreilles en or et une pochette rose funky.

Elle rayonnait vers la caméra alors qu’elle posait pour une série de clichés alors qu’elle assistait au shindig.

Pendant ce temps, Bianca Gascoigne était stupéfaite dans un ensemble de sequins argentés – qui comprenait un haut court et une jupe fendue à la cuisse.

La star de télé-réalité portait ses mèches ondulées lâches et appliquait un brillant à lèvres brun teinté.

Elle a montré son physique incroyable et ses abdominaux toniques dans l’ensemble époustouflant alors qu’elle souriait pour des photos.

WENN

La beauté blonde a montré sa silhouette incroyable dans le numéro serré[/caption]

WENN

Aisleyne Horgan-Wallace éblouie dans une mini-robe sans bretelles à motifs[/caption]

WENN

Bianca Gascoigne abasourdie dans un ensemble de sequins argentés[/caption]