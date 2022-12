Susanna Reid, de Good Morning Britain, rend les fans fous dans une robe scintillante à coupe basse lors de l’émission spéciale de Noël

La star de GOOD Morning Britain, Susanna Reid, a bien commencé le jour de Noël avec une robe scintillante décolletée.

La favorite de la télévision a ébloui le numéro de paillettes rouges alors qu’elle présentait une édition festive de l’émission de petit-déjeuner ITV.

Rex

Susanna, 52 ans, portait une robe rouge rubis étincelante avec un col en V plongeant.

Ajoutant de la texture à ses cheveux épais, Susanna a opté pour une finition bouclée rebondissante et a ajouté une touche de rouge sur ses lèvres.

Le présentateur a été rejoint par les co-stars Kate Garraway, qui avait l’air sensationnelle dans un changement de paillettes dorées et Ben Shepard qui a secoué une veste en daim marron et une chemise blanche.

Il y avait beaucoup de joie festive dans le studio ce matin, avec une performance spéciale de Matt Goss de Strictly, laissant Susanna rougir.

Ils ont également été rejoints par le comédien Bill Bailey, alors qu’ils l’ont grillé sur son amour du fromage.

Plus les potins de l’ancienne star d’EastEnders, Larry Lamb, avant le spécial Strictly Christmas de ce soir.

ITV diffuse quatre émissions de télévision de jour le jour de Noël, dont Good Morning Britain, Lorraine et Loose Women dans le cadre d’un remaniement festif de l’horaire

Holly Willoughby et Phillip Schofield ont également préenregistré This Morning pour une émission spéciale le jour de Noël.

Emma Gormley, directrice générale d’ITV Daytime, a déclaré : « Ce ne serait pas Noël à ITV Daytime sans le retour de nos émissions spéciales du jour de Noël de Good Morning Britain, Lorraine et This Morning.

« Ils reviennent tous ce matin de Noël pour une troisième année consécutive. Pour la première fois également, This Morning et Loose Women seront diffusés pendant toute la période de Noël, aux côtés de GMB et de Lorraine, pour tenir compagnie aux téléspectateurs en cette période de fête.

