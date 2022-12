Susanna Reid, de Good Morning Britain, “pleure son cœur” après que son fils aîné soit allé à l’université

Susanna Reid, de GOOD Morning Britain, a été laissée «pleurer son cœur» après que son fils aîné soit parti à l’université.

La star de la télévision, 51 ans, et son ex-partenaire Dominic Cotton partagent trois enfants ensemble – Jack, 17 ans, Finn, 18 ans et Sam, 20 ans.

Reportez-vous à la légende

Susanna Reid, de Good Morning Britain, “pleurait de tout son cœur” lorsque son fils aîné a volé le nid[/caption]

Instagram

Susanna est une fière maman de trois fils[/caption]

Son fils aîné, Sam, étudie actuellement à l’université, ce qui signifie qu’il ne vit pas avec elle dans le sud de Londres.

Susanna s’est adaptée à l’absence de Sam.

S’adressant au magazine OK sur la façon dont elle se débrouillait sans lui, elle a déclaré: “Il est parti – il est allé à l’université, mais il revient de temps en temps, ce qui est un plaisir total.

« En fait, il est revenu le week-end sans avertissement – ​​sans prévenir, ce qui était un bonheur absolu. Je l’adore.

«Vous pleurez à tue-tête parce que vous savez que tout ce temps régulier avec vos enfants est parti et c’est vraiment triste et ensuite cela dépend d’eux et de leur désir de rentrer à la maison.

“Beaucoup de bons plats faits maison aident.”

Susanna parle rarement de ses enfants, mais a expliqué ce qu’elle ressentait lorsque Sam est parti à l’université en octobre 2020.

Elle a dit au magazine You l’année dernière : « Chaque fois que j’ai appelé, il a répondu immédiatement et il voulait parler.

“Et je suis rempli d’amour à chaque fois, parce que je pense: ‘OK, il est parti, mais il n’est pas parti.

“Il veut toujours ressentir cette connexion.”

Elle a ajouté: “Ce que j’ai trouvé encore plus émouvant, c’est de réaliser qu’il est sur une chaîne de trois.

“Quand il s’en va, le suivant s’en va, puis le suivant.”

Le père de Susanna et Sam, son ex Dominic, s’est rencontré en 1998.

Ils étaient ensemble depuis 16 ans, mais ne se sont jamais mariés.