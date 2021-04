La Britannique de GOOD Morning, Susanna Reid, a félicité Adil Ray pour avoir «sauvé des vies» grâce à sa campagne de vaccination pour les personnes d’origine sud-asiatique.

Le présentateur, âgé de 46 ans, a été félicité par son nom lors de la conférence de presse du gouvernement mardi après avoir coordonné une vidéo en ligne abordant les fausses nouvelles sur les vaccins.

5 Adil Ray a été salué par Susanna Reid sur Good Morning Britain

Sa co-présentatrice Susanna Reid a fait l’éloge d’Adil pour ses efforts, qui a déclaré qu’il avait organisé le clip avec quelques textes.

Susanna a introduit le segment avec: « Nous parlons de superstars … hier, lors du briefing du gouvernement, le crédit a été payé à une star de la télévision en particulier.

«Le programme de vaccination a été brillant, mais dans certaines communautés, il avait besoin d’un coup de pouce particulier.

« Le Dr Nikki Kanani était le médecin généraliste qui était au briefing gouvernemental hier pour rendre hommage à certaines personnes. »

5 Le Dr Nikki Kanani a remercié les «bailleurs de fonds de haut niveau» pour leur aide Crédit: AP

Le Dr Kanani a déclaré lors du briefing: «Depuis que nous avons présenté notre plan en février, le taux de participation de toutes les minorités ethniques a triplé.

«Les progrès sont le résultat direct d’une combinaison d’équipes du NHS qui connaissent et comprennent leurs communautés; des leaders communautaires et religieux qui ont travaillé très étroitement avec nous; des considérations pratiques sur le Ramadan et d’autres nuances.

« Et le soutien vocal très fort de personnes de haut niveau telles que Nadiya Hussain de Bake Off, le comédien Lenny Henry et la star de la télévision Adil Ray. Je tiens donc à remercier toutes les personnes impliquées dans cet effort. Vous avez sauvé des vies. »

Après le clip, Susanna a dit: « Bien joué, au fait! »

5 Adil est resté modeste dans sa réponse

Modest Adil a poursuivi: «Nous sauvons tous des vies en prenant le vaccin. Bravo.

« La communauté pakistanaise, la communauté bangladaise, de nombreuses communautés ethniques minoritaires se sont mobilisées – quatre fois plus, cinq fois plus susceptibles de se faire vacciner. »

Susanna a ensuite félicité Adil en disant: « Je me sens incroyablement émue par le fait que vous ayez produit cela et que, par conséquent, vous ayez sauvé des vies. »

Adil a déclaré: « Une partie de cela, oui. Nous avons tous dû faire quelque chose, que ce soit pour s’occuper d’un voisin, pour garder un œil sur des amis, ou les samedis soirs coincés à la maison. Quand nous avons entendu que les taux de vaccins étaient faibles dans certaines sections de notre communauté, j’ai envoyé un texto à quelques amis. «

5 Adil pendant la vidéo encourageant les gens à se faire vacciner Crédit: Twitter / adilray

5 La star du cricket Moeen Ali a également encouragé les gens Crédit: Twitter / adilray

Un sondage réalisé plus tôt dans l’année a suggéré que seulement 57% des Noirs, des Asiatiques et des minorités ethniques auraient le coup, contre 79% des Blancs.

Le comique Romesh Ranganathan et le joueur de cricket Moeen Ali faisaient partie de la vidéo qui visait de fausses nouvelles.

Romesh, qui est d’origine sri-lankaise, a assuré aux téléspectateurs: «Il n’y a pas de puce ou de tracker dans le vaccin pour continuer à regarder où vous allez.

« Votre téléphone mobile fait en fait un bien meilleur travail à cet égard. »