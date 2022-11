Susanna Reid de Good Morning Britain est obligée de s’excuser alors qu’un invité appelle Matt Hancock de I’m A Celeb

Susanna Reid de GOOD Morning Britain a été forcée de s’excuser pour le mauvais langage sur Good Morning Britain.

Après avoir déchiré Matt Hancock pour sa décision de continuer I’m A Celeb, l’invité régulier Andrew Pierce a déclaré : Je peux dire ça, n’est-ce pas ?

Paniquée, Susanna s’est exclamée : « Non. Non, non tu ne peux pas dire ça”, avant de se tourner vers la caméra et d’ajouter : “Excuses”.

Un téléspectateur a déclaré: “Pourquoi Susanna s’est-elle excusée pour Ed disant pénis? Ne sommes-nous pas autorisés à faire une partie du corps à la télévision maintenant ? Ce serait différent s’il disait c ** k.

Un autre a ajouté: “Vous êtes à haute voix pour dire pénis à la télévision Suzanne Reid, arrête de t’excuser.

“TVI Daytime a du mal à jurer ces derniers temps », a déclaré quelqu’un d’autre.

Un fan de GMB a fait remarquer: «Suzannene mâche pas ses mots quand il s’agit de Matt Hancock ce matin.

Le co-animateur de Susanna, Ed Balls, a déclaré dans l’émission: «Vous pouvez avoir une bonne crise de la quarantaine ou une mauvaise crise de la quarantaine et je pense qu’il est au bord d’une crise catastrophique.

« D’abord, il a dû quitter son travail pour une liaison, puis il a passé l’été à escalader des montagnes, maintenant il est parti en Australie pour manger des kangourous… »

Il fut fermement interrompu par Susanna qui voulait faire comprendre qu’il citait quelqu’un d’autre.

« Selon les mots du vice-président conservateur – qui a décliné l’invitation à répéter ses paroles – mais vous le ferez ce matin », a-t-elle déclaré.

Ed a poursuivi: «Oui, il a hâte de le voir manger le pénis d’un kangourou.

“C’est une chose de les dire, mais c’en est une autre de les manger.”

Susanna a ajouté: “C’est une autre chose de regarder quelqu’un les manger.”