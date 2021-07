Susanna Reid de GMB dénonce les anti-masques à cause des craintes pour les parents âgés dans une dispute enflammée avec Richard Madeley

SUSANNA Reid a admis craindre pour ses parents âgés dans une dispute enflammée contre les anti-masques.

L’animatrice s’est à nouveau affrontée avec son co-animateur de Good Morning Britain, Richard Madeley, après leur affrontement houleux hier.

3 Richard Madeley et Susanna Reid se sont disputés sur l’assouplissement des restrictions de verrouillage

Les présentateurs se sont retrouvés dans des camps opposés dans un débat sur la levée des restrictions du 19 juillet, Susanna estimant que c’était « trop ​​trop rapide » et Richard arguant « si ce n’est pas maintenant, quand? »

Il a insisté sur le fait qu’il était temps pour le gouvernement d’arrêter de dire aux gens quoi faire et de leur faire confiance pour utiliser leur bon sens pour protéger les autres.

« Je me sens très méfiante face au fait que nous nous débarrassons des masques », a rétorqué Susanna ce matin.

« Richard, le problème avec les masques, c’est que vous ne les portez pas pour vous-même, vous les portez pour quelqu’un d’autre.

3 Susanna pense que c’est « trop, trop vite »

« Si je suis préoccupé par les masques et que vous ne l’êtes pas et que nous sommes dans le même magasin par exemple, et que cela ne vous dérange pas, je porte un masque et je ne reçois pas de protection. Alors que vous ne portez pas de masque et je ne suis pas protégé. »

Richard a expliqué: « Jusqu’à ce que je sente que les gens sont à l’aise pour retourner dans une société sans masque, je porterai mon masque parce que j’accepte totalement que ce sont de bonnes manières de ne pas effrayer les gens. »

Susanna a ajouté: « C’est très axé sur la communauté de votre part, mais il y aura beaucoup de gens qui ne porteront pas de masque. J’ai déjà vu un manque de conformité et c’est toujours une exigence.

« Les gens qui m’inquiètent sont ceux qui ne sont pas frappés par deux coups, ceux qui sont âgés…

3 Richard a célébré la chance de ne pas porter de masques

« Mes parents ont 80 ans et je veux savoir quand ils sortent, il y a des gens suffisamment préoccupés par leur santé et leur vulnérabilité pour continuer à porter des masques dans les transports en commun et les magasins. »

L’interrompant, Richard a déclaré: « C’est le point de Boris – c’est à nous de prendre cette responsabilité nous-mêmes. »

Mais Susanna a riposté : « Non, ce n’est pas à mes parents ce que font les autres.

« Ce n’est pas grave si mes parents portent des masques, mais le fait est que vous voulez que d’autres personnes les portent. »

Le Dr Hilary – qui s’est disputé avec Richard lors de l’émission d’hier sur le port du masque – a de nouveau pris le parti de Susanna.

Il est même allé jusqu’à dire : « Nous faisons beaucoup trop confiance aux vaccinations.

Plus tard, après leur dispute, Susanna a insisté: « Au fait, c’est un débat sain, pas des gens qui se liguent. »

Richard a ensuite rassuré les téléspectateurs: « Nous sommes toujours amis, n’est-ce pas? »

Susanna a déclaré: « Bien sûr, je ne me brouille jamais avec les gens dans cette émission. »