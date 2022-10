Susanna Reid choque les téléspectateurs de GMB alors qu’elle balaie Ant et Dec sur les victoires de NTA

SUSANNA Reid a choqué les téléspectateurs de Good Morning Britain aujourd’hui avec un coup ludique à Ant et Dec.

Le duo Geordie frappé par Covid a eu le monopole du prix du meilleur présentateur aux National Television Awards au cours des 20 dernières années, et Susanna a suggéré qu’il était temps pour un nouveau gagnant.

Rex

Le couple ne pourra pas récupérer le prix en personne à la Wembley Arena ce soir s’il gagne à nouveau, car il a été contraint d’annuler tous ses engagements professionnels en raison de sa maladie.

S’exprimant aujourd’hui, Susanna a déclaré: “Nous aimons tous Ant et Dec, mais si ce n’est pas eux, j’aimerais que ce soit Alison.”

Ben Shephard a dit : “Ce ne serait pas fabuleux ?”

Susanna a poursuivi: “Ce fut eux chaque année…”

EN SAVOIR PLUS SUR GMB TEMPS D’HOMMAGE Les fans de GMB disent la même chose alors que Richard Madeley aborde la mort d’Angela Lansbury HONTE VOLANTE Les téléspectateurs de GMB dénoncent la réponse “honteuse” de la compagnie aérienne aux passagers handicapés

Kate Garraway a ajouté: “Ils ont couru.”

Réitérant son soutien à Alison de This Morning, Susanna a ajouté: “Je peux imaginer que même Ant et Dec pourraient penser qu’il est temps pour quelqu’un d’autre qu’Ant et Dec, et donc peut-être que c’est Alison. [Hammond].”

La liste restreinte remplie d’étoiles a une concurrence féroce entre Alison, And et Dec, Graham Norton et Bradley Walsh.

Alors que Kate Garraway espère remporter deux victoires en deux ans dans la catégorie Documentaire d’auteur pour Caring For Derek.





Ant et Dec ont confirmé leur diagnostic conjoint de Covid hier en partageant des photos de leurs tests de flux latéral positifs.

Ils ont écrit sur Twitter : “Malheureusement, c’est vrai… Nous tombons même malades ensemble ! Après un malaise il y a quelques jours, nous avons tous les deux testé et nous sommes positifs pour Covid.

“Nous nous reposons à la maison et sommes vraiment désolés de ne pas pouvoir être à # NTAs2022. Bonne chance à tous et bonne chance à tous les autres dans le même bateau x.”