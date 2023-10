Susanna Reid brise le silence sur la sortie choc de la co-star d’ITV Holly Willoughby This Morning

SUSANNA Reid a rompu son silence lors de la sortie de This Morning de la co-star d’ITV Holly Willoughby.

La présentatrice, 42 ans, a quitté hier son rôle de présentatrice de la série de jour, après 14 ans à la barre.

ITV

Susanna Reid a rompu son silence lors de la sortie de This Morning de la co-star d’ITV Holly Willoughby sur GMB[/caption] ITV

Holly, maman de trois enfants, a quitté son rôle de présentatrice hier[/caption] jambes rouges – twitter

Susanna, 52 ans, a salué Holly comme une collègue « bien-aimée »[/caption]

Holly a fait cette révélation choquante dans une publication sur Instagram après une semaine traumatisante après la révélation d’un prétendu complot visant à la kidnapper.

Susanna, 52 ans, a ouvert mercredi Good Morning Britain en envoyant à Holly, mère de trois enfants, ses « très, meilleurs vœux » alors qu’elle la surnommait une collègue « bien-aimée ».

Vêtue d’un élégant haut sans manches imprimé vert et blanc avec un pantalon crème, la star d’ITV a rompu son silence dès le générique d’ouverture à 6 heures du matin.

Parlant du leader du chat, elle a déclaré: « Je veux juste ouvrir l’émission en envoyant, j’en suis sûre, tous nos meilleurs vœux à Holly Willoughby qui a pris ce qui est clairement une décision difficile de se retirer de This Morning sur ITV pendant la journée. après 14 ans de programme.

« Et elle a clairement pris la bonne décision pour elle et sa famille, comme elle le dit, un au revoir très difficile.

« Mais la famille d’abord. »

Elle a terminé son hommage en disant : « Nos meilleurs vœux à Holly – une collègue bien-aimée.

«La voir passer devant elle me manquera alors qu’elle se rend au travail.»

Ed Balls, 56 ans, co-animateur de GMB, a accepté et a ajouté : « Elle a eu une année tellement difficile, mais vous êtes sûr qu’elle sera bientôt de retour à la télévision.

« Nous ne savons pas quand.

« Mais c’est une star totale et ce sera une grosse perte. »

La majorité des fans de Holly étaient bouleversés par son annonce.

Pourtant, certains fans de GMB se sont demandé si le message de Susanna en haut de l’émission était approprié.

L’un d’eux a écrit : « Salut Susanna. C’est absolument honteux que vous ayez fait autant de bruit à propos de Holly à 6h02 ce matin. Il y a une guerre à Gaza.

Un autre commentaire : « GMB ont atteint un nouveau plus bas avec le départ de Holly et l’utilisation du lait maternel. Il y a des événements plus importants que nous aimerions connaître…… »

Un troisième a simplement ajouté : « Holly Willoughby n’est pas morte @GMB

! Elle vient de quitter son travail, ff !

Hier, la déclaration de sortie de Holly’s This Morning a été révélée dans son intégralité.

Holly a écrit sur Instagram : « J’ai fait savoir à ITV aujourd’hui qu’après 14 ans, je ne reviendrai pas à This Morning.

« À tous ceux qui ont travaillé sur la série au fil des ans, merci beaucoup.

« C’est un au revoir tellement difficile, vous êtes incroyable et je serai toujours fier de ce que nous avons fait ensemble.

«Merci à tout le monde chez ITV pour votre soutien. À tous les invités qui se sont assis sur notre canapé, merci.

« Surtout, merci aux merveilleux téléspectateurs. Vous avez été si fidèle, si solidaire et la meilleure entreprise chaque jour.

« Richard et Judy ont dit ‘nous nous occupons uniquement de cette émission, elle appartiendra toujours aux téléspectateurs’.

« Cela a été un honneur de faire partie de son histoire et je sais qu’il reste de nombreux chapitres à parcourir dans cette histoire.

« Malheureusement, je sens maintenant que je dois prendre cette décision pour moi et ma famille.

« Vous allez tous me manquer tellement.

« Houx. »

Cela survient quelques jours seulement après que Gavin Plumb, 36 ans, a été accusé d’avoir contacté un « tueur à gages » américain dans le cadre d’un plan visant à enlever Holly dans le cadre d’une menace d’enlèvement.

L’agent de sécurité du centre commercial de 35 pierres a comparu vendredi devant le tribunal de première instance de Chelmsford pour faire face aux accusations – sollicitation de meurtre et incitation à commettre un enlèvement – ​​avec Holly comme cible présumée.

ITV

Holly a quitté son rôle de présentatrice de This Morning après 14 ans[/caption] ITV

Susanna a divisé les fans de GMB en rendant hommage à son ami présentateur[/caption] ITV

Holly a quitté This Morning alors qu’un complot visant à la kidnapper a été révélé, citant qu’elle avait pris la décision pour « ma famille »[/caption]