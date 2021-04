SUSANNA Reid est retournée à Good Morning Britain aujourd’hui après avoir interrompu sa pause de deux semaines pour rendre hommage au prince Philip.

Le diffuseur était en vacances de Pâques annuelles depuis l’émission lorsque la nouvelle du décès du duc d’Édimbourg à l’âge de 99 ans a été annoncée vendredi.

🔵 Lisez notre blog en direct pour les toutes dernières nouvelles sur La mort du prince Philip…

6 Susanna Reid est revenue à GMB aujourd’hui après avoir interrompu sa pause Crédit: ITV

À la lumière du décès du royal, Susanna a déclaré que c’était un « honneur » d’être de retour sur les écrans aujourd’hui aux côtés de sa co-animatrice Kate Garraway pour l’émission d’aujourd’hui, qui était dédiée au duc d’Édimbourg.

Elle a commencé: «Aujourd’hui bien sûr, en se souvenant, en honorant et en célébrant la vie du prince Philip, le duc d’Édimbourg.

« Et c’est un honneur d’être ici tôt ce matin pour pouvoir faire ça à côté de toi Kate ».

S’adressant au retour anticipé de Susanna, Kate, 53 ans, a déclaré: « Vous étiez censé être en vacances n’est-ce pas? »

Le prince Philip est décédé vendredi à l’âge de 99 ans

6 Elle est apparue aux côtés de Kate Garraway pour honorer le regretté royal à la lumière de sa mort Crédit: ITV

A quoi, la star de la télé, 50 ans, a répondu: « Oui, mais c’est une occasion très spéciale ».

L’ancienne star de I’m A Celeb, a poursuivi: « Moment très spécial où tout le monde veut marquer le moment et tout le monde a réfléchi ce week-end, j’y pense ».

Susanna a ensuite ajouté que c’était génial d’être de retour avec Kate après avoir annoncé que son mari Derek Draper était rentré chez lui après sa bataille dévastatrice contre Covid.

Susanna a annoncé qu’elle serait hors des écrans pendant un certain temps après s’être retirée de l’émission tôt le mercredi 31 mars.

Le mercredi 31 mars, Ranvir a révélé que Susanna prenait une pause « bien méritée »

À l’époque, son co-animateur Ranvir Singh a révélé que Susanna ne reviendrait pas avant les vacances de Pâques, qui durent généralement deux semaines.

Et comme elle n’apparaît pas le vendredi, Susanna aurait dû revenir sur les écrans le lundi 19 avril.

À l’époque, Strictly star Ranvir, 43 ans, a déclaré: « D’accord, c’est tout de notre part. Vous partez de demain, n’est-ce pas? »

Susanna a répondu: « Je le suis. Je pars pour une petite pause à Pâques. »

Cela a été un mois de troubles dans l’émission ITV après que Piers Morgan a pris d’assaut puis quitté

Il est sorti à la suite d’une dispute à propos de Meghan Markle avec sa co-star Alex Beresford

Dans ce qui ressemblait à une référence au drame qui a englouti la série ces dernières semaines, Ranvir a ajouté: « Un drame bien mérité, pourrions-nous dire. »

Piers Morgan a démissionné en tant que co-star de Susanna plutôt que de s’excuser d’avoir dit qu’il ne croyait pas Meghan Markle comme ses patrons d’ITV l’avaient demandé.

Son départ choqué est survenu le jour même de son affrontement avec le présentateur météo de l’émission Alex Beresford au sujet de ses commentaires – ce qui a conduit l’hôte de 55 ans à sortir du plateau.

Le Sun a révélé le mois dernier que les patrons de la télévision prévoyaient maintenant de construire l’émission autour de Susanna alors qu’ils continuaient à faire tourner leur liste actuelle de personnel pour les six prochains mois.

GMB a dû supporter des cotes d’écoute difficiles après que Piers, 55 ans, ait quitté la série – après avoir battu son rival BBC Breakfast pour la première fois lors de son dernier jour.

Ailleurs, le duc d’Édimbourg, qui était marié à la reine depuis 73 ans et décrit comme sa force constante, est décédé «paisiblement» vendredi matin au château de Windsor.

Un communiqué publié par la famille royale disait: «C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine annonce le décès de son mari bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg.

«Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor. D’autres annonces seront faites en temps voulu.

« La famille royale se joint aux gens du monde entier pour pleurer sa perte. »

Le royal est décédé deux mois et un jour avant ce qui aurait été son 100e anniversaire.

Le prince Philip est l’un des membres de la famille royale les plus travailleurs – depuis 1952, il a participé à 22 219 engagements en solo et 637 tournées à l’étranger dans une carrière marquée par ses célèbres gaffes, son esprit et sa sagesse.