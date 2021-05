SUSANNA Reid a accusé le prince Harry d’avoir «entraîné la famille royale dans la critique» aujourd’hui lors d’un débat enflammé avec son co-animateur de Good Morning Britain, Adil Ray.

Les deux hommes se sont affrontés alors qu’ils parlaient du duc de Sussex, 36 ans, faisant équipe avec Oprah Winfrey sur le nouveau documentaire The Me You Can’t See.

Dans une bande-annonce officielle des images d’archives du film d’Harry debout à côté du prince Charles aux funérailles de la princesse Diana, une voix off dit: « Traiter les gens avec dignité est le premier acte. »

Susanna, 50 ans, et Adil, 47 ans, ont réagi aux images sur GMB plus tôt et ont également écouté un segment de l’interview de podcast de Harry avec Dax Shepherd la semaine dernière, dans laquelle il a dit qu’il voulait «briser le cycle» de «la douleur et la souffrance génétiques « causé par la parentalité royale.

Se tournant vers le journaliste et invité de GMB Andrew Pierce, qui a appelé Harry en utilisant des images des funérailles de sa mère dans le documentaire comme « épouvantables », Susanna, 50 ans, a déclaré: « Vous traînez votre famille dans la critique, n’est-ce pas?

«Quiconque entreprendra une thérapie sera impliqué dans une discussion, mais je ne suis pas sûr que vos parents veuillent entendre cette discussion.

Elle a ajouté plus tard: «C’est tellement personnel – je le soutiens absolument pour parler de santé mentale.

«Je pense juste que lorsque vous divulguez toutes les raisons derrière cela et que vous y attirez d’autres personnes, vous y attirez d’autres personnes.

Adil, qui a soutenu Meghan Markle et le prince Harry déménageant aux États-Unis et parlant de leur expérience dans la famille royale, était complètement en désaccord avec sa co-star.

Il a fait valoir: « Le morceau sur le prince Charles dure environ 20 secondes, il parle de (la famille royale) comme une chose plus générale.

« Il ne veut pas faire partie de la famille royale depuis l’âge de 20 ans, il souffre de santé mentale. Vous ne pouvez pas parler de santé mentale sans parler de votre parcours. »

Les experts royaux ont appelé cela un autre coup dur pour le prince Charles, après qu’Harry ait déclaré qu’il voulait désespérément «briser le cycle» de «la douleur et la souffrance génétiques» causées par la parentalité royale sur le podcast Armchair Expert avec Dax Shepard la semaine dernière.

Harry a décrit son ancienne vie royale comme un mélange entre The Truman Show et vivre dans un zoo.

Le duc de Sussex a parlé de son éducation la semaine dernière, affirmant qu’il avait transféré son fils aux États-Unis pour «briser le cycle» de la «douleur génétique» de sa propre enfance.