Susanna Reid a le meilleur clapback pour un commentaire méchant sur son visage sans maquillage

Susanna Reid ne tolérera pas la négativité.

Et la présentatrice de Good Morning Britain, 50 ans, a montré comment elle traitait les trolls qui tentaient de critiquer son apparence lorsqu’elle a riposté avec une réponse spirituelle, via son compte Twitter, dimanche.

Susanna, la favorite d’ITV, a été ciblée par une guerrière du clavier moyenne qui a posté une photo du journaliste de télévision sans maquillage à côté de l’un de ses appareils photo avec un visage de poudre bronzante, d’ombre à paupières, de fard à joues et de rouge à lèvres appliqués par des experts.

Révéler le troll n’avait rien de mieux à faire que d’attaquer le look de Susanna – malgré son apparence incroyable dans les deux clichés – l’utilisateur des médias sociaux a tapé: « Merci mon Dieu pour le maquillage. »

Ils se sont assurés que Susanna avait repéré le message désagréable en la taguant dans le tweet ainsi que son co-animateur Piers Morgan.

Prouvant que Susanna n’était pas dérangée par le troll, le journaliste était intelligemment d’accord avec l’auteur du message méchant en applaudissant avec un commentaire d’un mot.







(Image: ITV)



« Alléluia! » elle a répondu à la remarque critique.

Plusieurs fans de Susanna se sont rendus sur le site de micro-blogging pour l’exhorter à ignorer les mots méchants et à jaillir sur son visage radieux.

Un fan aimable a tapé: « Vous n’avez pas besoin de maquillage … la vraie beauté est une chaleur intérieure et une gentillesse que vous avez en abondance. Sûr et meilleurs vœux à vous Susanna. »

Une seconde s’est jointe à: « Susanna, avec ou sans maquillage, vous êtes une très belle femme magnifique, vous êtes vraiment, ive l’a dit plusieurs fois ces dernières années. Vous le prouvez à chaque fois que je vous vois, vous devenez plus avec l’âge et votre personnalité correspond à votre beauté. Que puis-je dire d’autre Susanna. xXXx. «







(Image: @ susannareid100 / Twitter)



D’autres ont convenu en écrivant: « Belle sous toutes les lumières avec ou sans maquillage Susanna !! C’est la personnalité de la personne qui a une qualité attachante dont vous avez des lots » et « Je ne ressemble pas à la photo de 4h du matin lors d’une bonne journée avec un visage plein de maquillage sur rien de mal avec vous, ignorez-les. «

Susanna attribue son look anti-âge à un excellent régime de soins de la peau et à la réduction de l’alcool.

Elle avait précédemment déclaré au Sunday Times Magazine: « J’ai abandonné parce que les médecins m’ont dit de le faire. J’étais inquiète parce que ma peau était rouge, je continuais à avoir des poussées et des imperfections, et ils laissaient des cicatrices rouges.

« J’avais essayé toutes sortes de crèmes et de lavages, mais je savais au fond que ce qui arrivait à ma peau était probablement une manifestation de ce que je mettais dans mon corps. »







(Image: Instagram)



Aimez-vous lire sur les célébrités? Inscrivez-vous pour recevoir toutes les meilleures nouvelles de célébrités du Mirror ici

La mère de trois fils, Sam, 17 ans, Finn, 15 ans, et Jack, 14 ans, de sa relation avec Dominic Cotton, ont également décidé ces dernières années de changer de style de vie sans se torturer avec des entraînements vigoureux – en abandonnant les collations entre repas.

Parlant du moment où elle a décidé de faire des changements, Susanna a déclaré au magazine Prima: «Cette fois l’an dernier, je suis allée chez le médecin avec un problème de peau et il m’a dit que je pouvais me contenter de perdre du poids.

«Il s’est avéré que j’étais à l’extrémité supérieure de mon IMC et, je dois l’admettre, je me sentais un peu lourd depuis un moment.

« J’ai perdu une pierre et demie depuis et je me sens fantastique. »







(Image: susannareid100 / Instagram)









(Image: Instagram)







Des querelles secrètes et des scandales sexy aux plus grands titres du showbiz – nous servons une dose quotidienne de potins. Obtenez une vue d’ensemble de toutes vos célébrités préférées avec notre newsletter quotidienne livrée directement dans votre boîte de réception gratuitement. Vous pouvez vous inscrire ici.

Mais bien qu’elle soit ravie de son physique de tailleur, Susanna a également révélé, dans la même interview, qu’il y a des moments où elle n’est pas aussi confiante.

«Je regarde souvent des photos de moi-même et je pense: ‘Wow je n’aime pas ça.

« Mais c’est normal, n’est-ce pas? Il y a plus de mauvaises photos de moi dans l’existence qu’il n’y en a de bonnes … mais le fait est que je suis une vraie femme, je suis juste à la télé et j’en suis assez fier . »

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à [email protected] ou appelez-nous directement au 0207 29 33033