Susanna Reid a été un «roc» pour Kate Garraway depuis que la bataille de Derek contre Covid a terrifié les stars du GMB

LORRAINE Kelly a raconté comment les collègues d’ITV de Kate Garraway ont été terrifiés par la bataille contre le coronavirus de son mari alors qu’ils se ralliaient à la star.

Dans une interview exclusive avec The Sun, le présentateur a révélé que l’animatrice de Good Morning Britain, Susanna Reid, avait toujours été un « rock » pour Kate.

Instagram

Susanna Reid avec son amie proche Kate Garraway[/caption]

Derek Draper est devenu le patient atteint de coronavirus ayant survécu le plus longtemps à l’hôpital avant de rentrer chez lui le mois dernier après s’être réveillé de son coma.

Alors que Kate a été forcée d’attendre désespérément son rétablissement, elle a dû jongler avec la vie de mère célibataire pour travailler chez GMB et Smooth Radio.

La félicitant, Lorraine a déclaré au Sun: « Kate a été extraordinaire.

« Ce qu’elle vit est remarquable. Je pense que pour tous ceux qui travaillent chez ITV, cela nous fait vraiment comprendre quand cela arrive à quelqu’un si proche de vous et que c’est si catastrophique.

ITV

Derek a passé un an à l’hôpital après sa bataille contre Covid[/caption]

Rex

Susanna a soutenu Kate dans les coulisses[/caption]

Rex

Lorraine Kelly avec sa collègue d’ITV Kate[/caption]

«Cela nous rend tous plus préoccupés par le fait que nous devons nous faire vacciner, nous devons obéir aux règles.

« Tout le monde le sait, ce n’est qu’une petite proportion – je ne sais pas à quoi ils pensent, ils se font des illusions.

« Parce que nous sommes dedans ensemble, nous allons nous en sortir ensemble. » Nous avons tous des responsabilités, nous devons nous faire vacciner pour nous et pour les personnes que nous aimons.

Caractéristiques de Rex

Piers Morgan, Susanna et Ben Shephard ont tous soutenu Kate[/caption]





Expliquant comment elle et les amis proches et collègues de Kate la soutiennent, Lorraine a ajouté: «Nous voyons chaque semaine, nous vérifions toujours comment vont les choses – SMS et appel.

« Elle a un système de soutien incroyable autour d’elle. Elle a tous ses amis très proches autour d’elle, puis ses collègues qui sont derrière elle.

« Piers a été brillant, Ben a été incroyable. Susanna a été un rock absolu. J’espère que cela l’a aidée.