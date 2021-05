Susan Wright fait face au second tour pour le siège du 6e district du Texas

Paul J. Weber

AUSTIN, Texas – La républicaine Susan Wright du Texas, la veuve du premier membre du Congrès à décéder après avoir contracté le COVID-19, s’est présentée samedi soir à un deuxième tour de la maison américaine pour le siège de son défunt mari.

Mais à qui elle sera confrontée est restée trop tôt pour appeler. Avec presque tous les votes comptés, le républicain Jake Ellzey a conduit la démocrate Jana Lynne Sanchez par 354 voix dans la course pour le deuxième deuxième tour du 6ème district du Congrès du Texas, qui a longtemps été le territoire du GOP.

Ellzey est un législateur de l’État qui a perdu de peu la nomination du GOP pour le siège en 2018 et a porté le soutien de l’ancien gouverneur du Texas, Rick Perry. C’est la deuxième fois que Sanchez se présente pour le siège après avoir perdu contre Ron Wright en 2018.

Le ruissellement est le 5 juin.

Wright a été largement considéré comme l’un des favoris de l’élection spéciale, qui place les candidats de tous les partis en un seul vote conformément à la loi de l’État du Texas.

Quelques semaines à peine après son deuxième mandat, le représentant Ron Wright est décédé en février après avoir reçu un diagnostic de COVID-19. Il avait 67 ans et luttait également contre le cancer du poumon. Susan Wright, une militante du GOP, a rapidement été considérée comme une favorite après son entrée dans la course et a été approuvée par l’ancien président Donald Trump quelques jours avant les élections. Elle a mené avec plus de 19% des voix.

Le district du nord du Texas comprend le couloir en plein essor entre Dallas et Fort Worth, mais il s’étend également aux comtés ruraux qui ont aidé le GOP à garder le contrôle. Mais Trump a également vu son soutien dans le district chuter lors des élections de l’année dernière, ne portant le district que de trois points – une forte baisse par rapport à son avantage à deux chiffres en 2016.

Sanchez faisait partie des 10 démocrates en lice, mais la course n’a pratiquement pas attiré l’attention du parti à l’échelle nationale après que ses attentes massives pour le Texas en 2020 se sont effondrées.

La plupart des républicains en lice avaient lancé des appels flagrants à Trump et à ses partisans dans une course qui ressemblait parfois à une primaire typique du Texas GOP. La seule exception était Michael Wood, un vétéran du combat dont la campagne était un premier test pour le républicain Adam Kinzinger de l’Illinois, qui tente de mener une révolte dans son parti loin de Trump.

Mais Wood a vu peu d’électeurs répondre à son appel à rejeter le Trumpisme, oscillant autour de 3% des voix.

Contribution: Bill Spinks, Waxahachie Daily Light