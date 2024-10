Susan Smith, meurtrière d’enfants reconnue coupable de SC, citée pour avoir parlé au cinéaste des semaines avant une éventuelle libération conditionnelle

Un mois avant d’être éligible à la libération conditionnelle, Susan Smith a été reconnue coupable d’une accusation disciplinaire interne pour avoir discuté avec un cinéaste du meurtre de ses deux jeunes fils il y a 30 ans.

Smith, 53 ans, devient éligible à la libération conditionnelle le 4 novembre, mais la date n’a pas été fixée. À propos 6% des demandes de libération conditionnelle sont approuvés..

Smith, qui a été emprisonné à l’établissement correctionnel de Leath pendant la majeure partie de ces 30 années, a été inculpé le 26 août avec communiquer avec une victime et/ou un témoin et condamné lors d’une audience interne le 3 octobre.

Elle a perdu ses privilèges de téléphone, de tablette et de cantine pendant 90 jours à compter du 4 octobre.

Smith utilise fréquemment la tablette pour passer des appels téléphoniques, selon les enregistrements obtenus par l’État grâce au South Carolina Freedom of Information Act.

Les appels reçus impliquaient au moins trois hommes parlant de sujets aussi banals que la réparation des voitures et des films qu’ils aimaient, se réjouissant de savoir à quel point elle était une personne formidable.

« Vous êtes une si belle femme, c’est assez évident, mais votre personnalité vous tient à cœur », a déclaré un homme.

Lors d’un appel en 2023, Smith a déclaré qu’elle espérait que sa peine de prison touchait à sa fin. Son ex-mari David Smith, père des fils tués par Smith, a juré de lutter contre sa libération.

Dans une récente interview avec Court TV, Smith a déclaré qu’il était « absurde » de penser qu’il soutiendrait sa libération et il a l’intention de rappeler à la commission des libérations conditionnelles qui sont les victimes, ses fils, Michael, 3 ans, et Alex, 14 mois.

Alexander Smith, 14 mois, et Michael Smith, 3 ans, sont représentés sur cette photo prise le mois précédant leur décès en octobre 1994, à Union, Caroline du Sud.

En septembre 1994, Susan Smith a signalé qu’un homme noir l’avait détournée et était parti avec ses fils. Neuf jours plus tard, elle a avoué avoir laissé sa voiture rouler dans le lac John D. Long. La récente audience disciplinaire de la prison a révélé que Smith avait accepté de donner au cinéaste les coordonnées de ses amis, de sa famille et des victimes, dont David Smith.

La rampe de mise à l’eau où la voiture de Susan Smith a roulé dans le lac John D. Long.

Le cinéaste a déposé de l’argent sur le compte de Smith, a indiqué la SCDC.

Chrysti Shain, porte-parole du SCDC, a déclaré dans un courrier électronique : « Les détenus sous la garde du département correctionnel de SC ne sont pas autorisés à mener des entretiens par téléphone ou en personne. Ils peuvent écrire des lettres.

Des tablettes sont fournies aux détenus depuis environ cinq ans et sont utilisées pour les appels et les messages, le tout surveillé par le SCDC.

« Le département déterminera quand et si le détenu Smith aura la possibilité de recevoir à nouveau une tablette », a déclaré Shain.

Dans les appels reçus par The State, Smith ressemble presque à une écolière, riant et riant avec les hommes, les appelle bébé et leur dit qu’elle les aime.

Dans l’une d’elles, un homme a déclaré : « Je n’ai jamais eu de relations sexuelles au téléphone jusqu’à ce que tu m’attires » et l’a qualifiée d’« extrêmement fascinante ».

Dans une autre, Smith remercie un homme d’avoir envoyé de l’argent sur son compte en prison.

Des parties des enregistrements sont expurgées. Shain a déclaré que le plus souvent, les expurgations incluent des informations sur des problèmes de santé, ceux d’un détenu ou d’autres personnes.

Dans un enregistrement, un homme dit à Susan que leurs conversations ont été fournies aux médias et Susan semble surprise, même si chaque appel commence par un avertissement indiquant qu’ils sont surveillés.

« Nous devons juste être prudents », a déclaré l’homme.

Lors d’un autre appel, Smith a déclaré: « Je suis tellement triste que les Redskins aient dû changer de nom. »

L’infraction de ce mois-ci était la première en 10 ans pour Smith. Elle a été accusée deux fois de possession de drogue et une fois de mutilation, selon les dossiers en ligne du SCDC.

Deux agents correctionnels ont été accusés d’avoir eu des relations sexuelles avec Smith et l’un d’entre eux, Alfred Rowe, a récemment déclaré à News Nation qu’elle ne méritait pas d’être libérée sur parole. Il a été condamné à une peine de probation.

L’autre, Houston Cagle, a plaidé coupable de ces accusations et a passé trois mois en prison.

Elle a occupé plusieurs emplois en prison, notamment celui de gardienne, de jardinière et d’assistante enseignante.