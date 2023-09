Susan Sarandon parle de son premier mariage, y compris des objections de sa mère enceinte et du « branchement » de la demoiselle d’honneur de son frère

Le mariage de Susan Sarandon avec son premier et unique mari, Chris Sarandon, garde encore de bons souvenirs pour eux deux.

L’ancien couple s’est réuni sur le podcast de Chris, « Cooking By Heart », et a évoqué leur relation.

Avant leur mariage, a noté Susan, ses parents, Lenora Criscione Tomalin et Philip Leslie Tomalin, « adoraient Chris. Mais tout à coup, quelque chose s’est produit entre mes parents », et sa mère a commencé à s’y opposer, a déclaré Susan.

La mère de Susan était enceinte au moment du mariage et l’actrice oscarisée a spéculé : « Je pense qu’elle était gênée, elle avait 44 ans.

« Et elle n’a pas dit ça. Elle a juste dit : ‘Non, maintenant tu ne peux pas te marier. … Si je dis que tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas te marier.' »

Malgré les objections, le couple s’est marié en 1967 et les parents de Susan étaient tous deux présents, mais elle a noté que sa mère était clairement toujours désapprobatrice.

« Elle était assise dans un imperméable noir à l’arrière de l’église pendant environ dix minutes », se souvient la star de « Rocky Horror Picture Show ».

« Et aucun de mes frères et sœurs n’a pu venir, à l’exception de mon frère qui était juste sous moi, qui a insisté pour venir », a ajouté Susan. « Et heureusement, [he] J’ai rencontré l’une des demoiselles d’honneur, ce fut donc un voyage très réussi. »

Susan est l’aînée d’une famille de neuf enfants et a souligné que ses parents avaient souvent du mal à élever autant d’enfants.

« Ces deux personnes n’avaient aucun parent à modeler et se sont retrouvées avec cette progéniture », a-t-elle déclaré. « De plus, ma mère a fait plusieurs fausses couches, donc elle était tout le temps enceinte. »

Elle a plaisanté en disant que sa vie familiale était si pleine d’enfants et légèrement chaotique qu’elle « s’est enfuie une fois quand j’avais 10 ans, et ils ne l’ont jamais remarqué ».

Susan a également partagé son appréciation pour sa relation avec Chris, qu’elle a rencontré alors qu’ils étudiaient à l’Université catholique d’Amérique à Washington, DC.

« Quand j’ai rencontré Chris, j’ai pensé, à juste titre, qu’il savait tout. Parce qu’il m’a emmené voir des films en noir et blanc, m’a initié à la littérature, et m’a essentiellement sauvé la vie grâce à sa gentillesse », a-t-elle déclaré, semblant étouffée.

« Vraiment, je vous attribue ma fondation, ma survie. L’une des raisons pour lesquelles je suis ici est juste pour le dire publiquement. »

Elle a ajouté en riant : « Parce que vous pouvez imaginer que je n’étais pas très stable en sortant de cet environnement », faisant référence à son enfance.

Le couple a divorcé en 1979. Susan ne s’est jamais remariée mais a entretenu plusieurs relations à long terme au fil des ans, dont une avec Franco Amurri, avec qui elle a eu une fille Eva Amurri, et plus tard avec Tim Robbins, avec qui elle partage deux fils, Jack Henry et Des kilomètres.

Chris a épousé le mannequin Lisa Ann Cooper en 1980 et le couple a eu trois enfants : Stephanie, Alexis et Michael, avant de divorcer en 1989. Il a ensuite épousé Joanna Gleason en 1994, et le couple est ensemble depuis.