Susan Sarandon et Roger Waters mèneront une manifestation lors du procès «  criminel d’entreprise  » d’un avocat anti-Chevron – RT USA News

L’actrice Susan Sarandon et la légende du rock Roger Waters vont protester contre le procès de Steven Donziger à New York. Donziger a affronté le géant pétrolier Chevron à cause de la pollution en Équateur et a gagné, mais maintenant il est lui-même dans la ligne de mire juridique.

Après près de deux ans d’assignation à résidence, Steven Donziger verra enfin l’intérieur d’une salle d’audience lundi. Ancien avocat, Donziger est devenu célèbre après avoir poursuivi avec succès le géant pétrolier Chevron pour avoir pollué des terres indigènes en Équateur. Donziger a obtenu des dommages-intérêts de 18 milliards de dollars d’un tribunal équatorien en 2011, puis réduits à 9,5 milliards de dollars – moins d’un dixième du chiffre d’affaires de Chevron en 2019, soit 139 milliards de dollars.





Chevron n’a pas payé. Au lieu de cela, le géant pétrolier a déposé une plainte pour racket contre lui, et un tribunal fédéral de New York a jugé en 2014 que le jugement de l’Équateur était « Obtenu par des moyens corrompus. » Donziger a fait appel de cette décision, mais devra maintenant faire face à des accusations d’outrage au tribunal pour faute présumée au cours de cet appel.

Devant le palais de justice de Manhattan, Susan Sarandon et Roger Waters mèneront une manifestation, a révélé Donziger dimanche.

Ravi que @SusanSarandon assistera demain à mon « procès » orchestré par Chevron avec @rogerwaters pour témoigner de la première poursuite pénale des entreprises du pays. Les demandes de surveillance affluent du monde entier. Le juge Preska doit restaurer l’accès au zoom. pic.twitter.com/3EfbpVWCNl – Steven Donziger (@SDonziger) 9 mai 2021

Bien que le cas de Donziger soit entendu dans une salle d’audience fédérale, il n’est pas poursuivi par le gouvernement. Au lieu de cela, un cabinet d’avocats privé qui a répertorié Chevron comme l’un de ses clients poursuit les accusations d’outrage contre lui. Donziger a décrit le procès comme «Orchestré par Chevron» et «La première poursuite pénale contre les entreprises du pays.»

Les parties curieuses ne seront pas autorisées à regarder les débats. Donziger a demandé le mois dernier à la juge Loretta Preska d’autoriser les caméras de télévision à l’intérieur de la salle d’audience et de permettre la diffusion du procès sur Zoom. Les deux demandes ont été rejetées, l’avocat de Donziger, Marty Garbus, décrivant le déménagement comme un «Tentative évidente et transparente de cacher l’examen public d’une procédure ridicule avec un juge partial, sans jury et un procureur privé de Chevron.»

« Les demandes de visionnage affluent du monde entier, » Donziger a tweeté dimanche. «Le juge Preska doit restaurer l’accès au zoom.»





En plus de Sarandon et Waters, le sort de Donziger a attiré le soutien de 55 lauréats du prix Nobel, plus de 200 avocats et six démocrates membres du Congrès – y compris Alexandria Ocasio-Cortez de New York, Rashida Tlaib du Michigan et Jamie Raskin du Maryland.

S’il est reconnu coupable d’outrage, Donziger risque cinq mois de prison. Cependant, il a déclaré à RT plus tôt cette année qu’il pensait que le véritable objectif de ses procureurs était d’empêcher que de futures poursuites soient engagées contre des entreprises comme Chevron.

«Les sociétés pétrolières et les grandes sociétés de combustibles fossiles ne veulent pas payer pour leur pollution, si elles doivent le faire, alors leur modèle d’activité dans son ensemble serait beaucoup moins viable ou devrait s’éteindre». il a dit. «Ils détestent l’idée d’un pays comme l’Équateur ayant un tribunal qui tient une grande entreprise américaine responsable. Je ne pense pas qu’ils veulent que d’autres pays se prononcent à ce point sur la conduite des entreprises américaines. »

