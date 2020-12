L’ancienne conseillère à la sécurité nationale d’Obama, Susan Rice, a appelé les électeurs géorgiens à renverser deux sièges disputés au Sénat, accusant le président Donald Trump et son parti de «torpiller» les «fondements» de la démocratie.

Rice, qui a raté de peu sa nomination en tant que vice-président et plus tard en tant que secrétaire d’État dans la nouvelle administration du démocrate Joe Biden, est devenu dramatique à propos de « l’expérience de mort imminente de notre démocratie»Sous Trump dans un éditorial du New York Times mardi.

Les efforts du chef républicain pour contester la victoire projetée de Biden constituaient un « expérience de mort imminente » pour «Notre démocratie», Rice se lamenta. Une telle blessure, a-t-elle poursuivi, ne peut être vengée qu’en votant pour les candidats au Sénat démocrate de Géorgie Raphael Warnock et Joel Ossoff – bien qu’elle évite étrangement de mentionner leurs noms, au lieu de simplement appeler « le peuple de Géorgie »à voter[e] leurs sénateurs sortants » afin de « consolider nos institutions. »

Toute la machine politique démocrate s’est concentrée sur les deux sièges du Sénat géorgien, qui seront à gagner le mois prochain lors d’une élection spéciale. Désireux de créer une division 50-50 au Sénat – dans laquelle le présumé vice-président élu Kamala Harris sera le vote de départage – les dirigeants démocrates ont investi leurs ressources dans la course aux deux sièges actuellement détenus par les républicains Kelly Loeffler et David Perdue .

Rice a poursuivi en rejetant catégoriquement les allégations de fraude électorale de Trump, reprochant à l’affirmation du département de la Sécurité intérieure selon laquelle les élections en grande partie par correspondance de 2020 étaient les «le plus sûr » dans l’histoire.

Il y avait « pas de preuve, ni même de preuve crédible, d’irrégularités de vote significatives, encore moins de fraude», A-t-elle poursuivi, accusant le président de«concocter[ing] de fausses théories du complot pour discréditer M. Biden en salissant faussement son fils Hunter»Et faisant écho à l’affirmation sans fondement selon laquelle«Agents russes » avaient l’habitude de « diffuser de la désinformation»Concernant les fuites de Biden.

Personne dans le camp de Biden n’a en fait nié que le contenu fortement supprimé censé provenir de l’ordinateur portable du jeune Biden était légitime, refusant plutôt d’aborder le sujet à la demande des journalistes.

