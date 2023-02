Susan Lucci pleure lorsqu’on lui demande si elle sort avec lui après la mort de son mari Helmut Huber : “Je ne suis pas prête”

Susan Lucci est devenue émue à l’idée de trouver un nouvel amour après la mort de son mari Helmut Huber en mars 2022.

L’actrice de 76 ans a pleuré lors d’une interview avec “Good Day New York” jeudi après qu’on lui ait demandé si elle était prête à “revenir là-bas” et à recommencer à sortir ensemble.

“Non, je ne suis pas prêt”, a déclaré l’ancien de “All My Children”.

“C’est juste dix mois. Et de toute façon, quelle que soit l’heure, je ne suis pas prêt, tu sais ?” ajouta Lucci en essuyant une larme.

LA STAR DE “ALL MY CHILDREN” SUSAN LUCCI REND HOMMAGE À FEU SON MARI HELMUT HUBER AUX DAYTIME EMMY AWARDS

“Et tout le monde est différent, vous savez. Mais, non. Il me manque juste. Et il vaut la peine de me manquer. Il était vraiment, vraiment l’amour de ma vie. Une très spéciale, une grande présence, très prise en charge dans le bon sens. Il était attentionné, c’est un soignant et drôle, intelligent, toutes ces bonnes choses.”

“Beau”, a ajouté l’animatrice Rosanna Scotto.

“Sans oublier, très beau et cet accent mignon,” acquiesça Lucci.

Huber est décédé le 28 mars 2022 à Long Island, New York, à l’âge de 84 ans. Le producteur de télévision d’origine autrichienne et Lucci ont été mariés pendant 52 ans et partagent la fille Liza, 47 ans, et le fils Andreas, 34 ans.

Le couple s’est rencontré en 1969 alors qu’ils travaillaient tous les deux au Long Island’s Garden City Hotel, où il était le chef exécutif et Lucci était un employé pendant les vacances d’été de l’université. Les deux se sont mariés après trois semaines de fréquentation en septembre de la même année.

Scotto a demandé à l’ancienne de “Dancing With the Stars” si ses amis lui avaient demandé de lui organiser des rendez-vous.

“Oui, même des étrangers”, a déclaré Lucci. “J’étais à Palm Beach à Saks et une femme disait:” Oh, j’ai juste l’homme qu’il vous faut.

“Et merci, mais je ne suis pas… je ne peux même pas l’imaginer à ce stade.”

Après la mort de Huber, le représentant de Lucci a déclaré à Fox News Digital : “Le décès d’Helmut est une perte énorme pour tous ceux qui le connaissaient et l’aimaient. C’était un mari, un père, un grand-père et un ami extraordinaires. La famille demande gentiment l’intimité pendant cette période incroyablement difficile. “

Un porte-parole de la famille Lucci a déclaré au magazine People qu’il était décédé paisiblement, ajoutant : “Un père de famille, c’était un ami fidèle et il les aimait profondément.

“Avec un sens de l’humour rugissant, une personnalité plus grande que nature et un résolveur de problèmes pratique, il a vécu sa vie au maximum. M. Huber, qui a déjà couru des motos en Autriche, était un skieur de premier ordre et un golfeur passionné, appartenant au Garden City Golf Club et au Westhampton Country Club.”

Le point de vente a noté que Huber, né en octobre 1937, est devenu citoyen américain en janvier 1994. De son vivant, on lui a demandé de rejoindre l’équipe de ski autrichienne. Cependant, il a terminé son apprentissage de chef à l’hôtel Maria Theresia. Huber a ensuite étudié à l’Ecole Hôtelière de Lausanne, en Suisse, et a obtenu son diplôme en tête de sa classe.

Il est arrivé en Amérique du Nord à 21 ans et a entamé sa carrière au Canada avant de se rendre à New York à 23 ans. Le point de vente a partagé que Huber avait amélioré son anglais en regardant des films de John Wayne et Humphrey Bogart. Il est ensuite devenu le manager de Lucci et le PDG de Pine Valley Productions.

En 2020, Lucci a déclaré à Fox News que Digital Huber ne l’avait jamais quittée.

“J’ai eu beaucoup de chance parce que j’ai épousé quelqu’un qui est intelligent et beau, et il est très confiant, et il a un grand sens de l’humour”, avait-elle déclaré à l’époque. “Et, heureusement, il n’a pas seulement été favorable, ce qui est un mot adorable. Il a été avec moi, vraiment avec moi sur le terrain et juste là. Il a vraiment été un rocher, et j’ai eu de la chance parce que comment pourrais-je savoir tout ce qui se passe J’avais 22 ans.

Lors de son apparition dans “Good Day New York”, la gagnante des Daytime Emmy a parlé de sa nouvelle collection de bijoux en forme de cœur qu’elle a récemment lancée en soutien à l’American Heart Association.

Elle a également parlé d’avoir failli avoir une crise cardiaque mortelle en 2018 lorsqu’elle a découvert qu’elle avait deux artères cardiaques bloquées après avoir ressenti une gêne thoracique.

“Comme la plupart des femmes, je sentais que mes symptômes allaient disparaître”, se souvient Lucci. “Oh, ça va s’en aller, ça va s’en aller. Puis, la troisième fois que ça m’est venu, je n’ai pas pu l’ignorer. J’avais une très grosse pression sur la poitrine, comme un éléphant qui appuie sur ma poitrine .

“J’avais entendu une interview avec une femme il y a longtemps. Je ne sais même pas pourquoi je m’en souvenais. Je n’avais aucune raison de le faire. Mais je me souviens qu’elle a dit que les symptômes d’une crise cardiaque chez les femmes sont souvent différents de ceux des hommes. Et elle-même avait fait l’expérience d’un éléphant appuyant sur la poitrine. Et donc il n’y avait pas d’ignorance à ce moment-là. Et j’ai eu tellement de chance.

“J’avais un ange gardien sur chaque épaule. J’étais dans une boutique, et la femme qui était la gérante avait également un diplôme en soins infirmiers. Parlez de bonne chance. Et elle a dit : ‘Je vais vous conduire. Ma voiture est juste là . Je vous conduirai à St Francis, qui est l’un des premiers hôpitaux cardiaques du pays.

Lucci a raconté comment le cardiologue Richard Shlofmitz a découvert qu’elle avait un blocage de 90% dans son artère principale et un blocage de 75% dans l’artère adjacente. Elle a immédiatement subi une procédure d’urgence au cours de laquelle deux stents artériels ont été placés dans son cœur.

“Je suis rentrée chez moi le lendemain”, a-t-elle déclaré. “On m’a dit que si je n’étais pas entré, j’aurais eu le veuf. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent, je n’aurais pas passé la nuit.

“Et ça a été un tel réveil pour moi”, a ajouté Lucci. “Je savais à quel point j’avais eu de la chance. Et depuis le retour en voiture, j’ai appelé ma publiciste, Jessica, et j’ai dit : ‘Jessica, je ne peux pas garder ma chance pour moi. J’ai l’impression qu’un aimant me pousse à dire ça. récit.’ Alors peut-être que j’ai bien entendu l’interview de cette femme, quelqu’un l’entendra maintenant, et cela l’aidera à faire quelque chose pour s’aider.”

Lucci a souligné l’importance de donner la priorité à sa santé, notant que de nombreuses femmes comme elle ont tendance à se concentrer sur la santé et les besoins des autres et de leurs proches, mais négligent les leurs.

L’actrice a révélé qu’elle avait eu une autre crise cardiaque l’année dernière, mais qu’elle avait d’abord hésité à le dire à Huber pendant environ 30 minutes après avoir commencé à ressentir des symptômes.

“Je suis revenue à toutes les choses que je disais aux femmes depuis trois ans à ce moment-là. ‘Mettez-vous sur votre liste de choses à faire. Passez à l’action. Écoutez vos symptômes. Allez chez le médecin.’ J’évitais. Je suis revenu au même. C’est notre ADN.”

Lucci a ajouté qu’elle avait également une douleur aiguë à la mâchoire, ce qui, selon elle, était un autre symptôme ressenti par les femmes avant une crise cardiaque.

Elle a déclaré qu’un grand pourcentage des ventes de sa nouvelle collection de bijoux serait reversé à l’American Heart Association.

“C’est ce que je voulais faire pour dire merci parce qu’ils m’ont donné l’opportunité de publier mon histoire”, a-t-elle noté. “Et ils continuent. Et j’espère juste que cela sauvera même la vie d’une femme.”

Stephanie Nolasco de Fox News Digital a contribué à ce rapport.