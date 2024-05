Susan Lucci dit que « The Golden Bachelorette » a contacté son équipe

Frazer Harrison/Getty Images

Susan Lucci a attendu un moment avant d’être honorée pour sa contribution à la télévision de jour. Elle se méfie donc du rôle qu’elle pourrait jouer dans les prochaines éditions de La Bachelorette d’Or.

Lucci, 77 ans et star du drame de jour Tous mes enfantsparlé à Personnes et a dit qu’elle était récente Célibataire fan de la franchise, et a déclaré qu’il y avait eu une certaine sensibilisation dans son camp au sujet d’une implication potentielle avec le Célibataire dorée série.

« Je crois qu’ils ont contacté mon publiciste, et ce n’était pas pour moi », a déclaré Lucci. « J’ai regardé Le célibataire d’or. J’ai vraiment aimé regarder Le célibataire d’or. C’est une nouvelle dépendance pour moi.

L’intérêt de Lucci pour la série a été suscité par son assistante.

« Mon assistante m’a dit qu’elle rentrait chez elle pour regarder Le célibataire avec ses filles », se souvient-elle. «Elle a dit: ‘Eh bien, c’est vraiment bien.’ Je l’ai regardé. La première fois que je l’ai regardé, c’était cette nuit-là, il y a quelques saisons. J’ai été immédiatement fiancé. Je me souciais. Je voulais en savoir plus sur ces personnes.

Lucci a aimé la série, mais « je n’ai pas poursuivi [it] quand ils ont appelé mon publiciste pour voir si je serais intéressé.

« Ce n’était pas pour moi, mais j’adore regarder », a-t-elle ajouté. « Je suis fan. »

Les gens ont essayé de confirmer l’intérêt potentiel d’ABC et de Warner Bros. Une source a déclaré à la publication que Lucci ne s’était pas vu proposer de rôle.

Joan Vassos, 61 ans, a été annoncée comme la première Golden Bachelorette de cet automne.