Susan Louise Lorincz admet avoir appelé les enfants d’Owens n-word

Susan Louise Lorincz a fièrement admis aux détectives qu’elle avait appelé les enfants d’Ajike « AJ » Owens le n-mot quelques instants avant de tirer mortellement sur la mère de quatre enfants de 35 ans selon un Nouvelles de l’AP rapport. Lorincz dit qu’elle a fréquemment utilisé le mot envers les enfants dans les mois qui ont précédé le meurtre. Si cela ne suffit pas à la faire accuser d’un crime haineux, alors les crimes haineux n’existent pas.

Lorincz a comparu devant le tribunal pour la première fois aujourd’hui pour répondre à des accusations de crime au premier degré d’homicide involontaire avec une arme à feu, de négligence coupable, de coups et blessures et de deux chefs de voies de fait. Nous espérons qu’elle brûlera en enfer. Mot à Samuel L. Jackson dans Un temps pour tuer.

Que Lorincz le dise, les enfants, âgés de 3 à 12 ans, ne la « respectent » pas et l’ont menacée dans le passé. Elle dit également qu’Owens a menacé de la tuer lors de leur engueulade avant la fusillade. Plus tôt dans la soirée, la fanatique blonde sale a admis qu’elle avait lancé une paire de patins à roulettes sur les enfants et avait frappé l’un d’eux. C’est alors qu’Ajike Owens a décidé qu’elle en avait assez de ce voyou blanc.

Lorincz a affirmé « qu’Owens a frappé à la porte si fort que tout a commencé à trembler et qu’elle a pensé que la porte allait se détacher », et qu’elle a paniqué et s’est dit « ‘Oh mon dieu, elle va vraiment me tuer cette fois.’ « C’est alors que Lorincz a tiré une seule balle avec son arme de poing de calibre .380, indique le rapport, notant que Lorincz avait également une deuxième arme de poing à la maison.

La charpente de la maison n’est pas la seule chose qui méritait une bonne secousse. N’importe quel parent serait à la porte de ce prédateur raciste après qu’elle ait agressé l’un de ses enfants. WTF pensait-elle que ça allait arriver ??

L’avocat omniprésent des droits civiques, Ben Crump, appelle à la «poursuite zélée» de Lorincz et nous espérons vraiment que sa demande sera honorée.