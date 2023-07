Susan Lorincz plaide non coupable de l’homicide involontaire d’Ajike Owens

Bien sûr, elle pense qu’elle n’a absolument rien fait de mal.

Susan Lorincz a assassiné Ajike « AJ » Owens en ce qui nous concerne, mais devant le tribunal, elle n’est responsable que de son homicide involontaire. On pourrait aller jusqu’à dire que la moindre charge sert de distinction sans différence.

Selon ABCActualitésLorincz a comparu devant le tribunal aujourd’hui où elle a renoncé à son droit à une mise en accusation et a plaidé non coupable de l’accusation d’homicide involontaire coupable ainsi que des accusations de négligence coupable, de coups et blessures et de deux chefs de voies de fait.

Récemment, la famille et leur avocat ont demandé que l’accusation d’homicide involontaire coupable soit transformée en meurtre au deuxième degré, mais le procureur de l’État de Floride, William « Bill » Gladson, a déclaré qu’il n’essayait pas de gravir cette montagne.

« Aussi déplorables que soient les actions de l’accusé dans cette affaire, il n’y a pas suffisamment de preuves pour prouver cet élément spécifique et requis du meurtre au deuxième degré », a déclaré Gladson.

Cette femme ferait mieux d’être reconnue coupable et d’être condamnée à la peine la plus sévère que la loi permette, car il y a maintenant moyen en enfer qu’elle soit innocente, justifiée ou non coupable de la mort d’Ajike Owens. Elle devrait être accusée de crime de haine autant de fois qu’elle a appelé les enfants d’Owens le n-mot.