Susan Lorincz ne fera pas face à des accusations de meurtre pour avoir tué Ajike Owens

Comme si cette histoire n’était pas déjà assez exaspérante et déchirante…

Susan Lorincz, la femme de Floride qui a tué son voisin Ajike AJ Owens, ne fera pas face à une accusation de meurtre selon un nouveau rapport de CNN. Le procureur de l’État, Bill Gladson, a tenu une conférence de presse lundi pour annoncer que Lorincz ne sera inculpé que d’un chef d’homicide involontaire avec une arme à feu et d’un chef de voies de fait.

Gladson dit que son bureau a examiné les accusations de meurtre mais a finalement décidé de ne pas le faire parce qu’il devait prouver que Lorincz avait un « esprit dépravé » au moment où elle a commis le crime. Maintenant, nous n’avons pas réussi l’examen du barreau et nous n’avons pas séjourné dans un Holiday Inn Express la nuit dernière. Cependant, quoi de plus dépravé que de tirer sur une femme à travers la porte de votre maison alors que ses enfants se tiennent là ? Si ce n’est pas « dépravé », alors rien ne l’est.

« Aussi déplorables que soient les actions de l’accusé dans cette affaire, il n’y a pas suffisamment de preuves pour prouver cet élément spécifique et requis du meurtre au deuxième degré », indique le communiqué. « Bien que certains ne soient pas d’accord avec cette décision, je peux vous assurer que la décision a été réfléchie et prise sans tenir compte de facteurs autres que les faits spécifiques de ce crime terrible. »

Lorincz risque 30 ans de prison si elle est reconnue coupable de tous les chefs d’accusation.

Il va sans dire que l’homicide involontaire et les voies de fait ne sont pas les accusations que la famille d’Ajike Owens veut voir. La mère d’Owens, Pamela Dias, a parlé à Fox35Orlando et a exprimé sa dévastation face aux jeux qui se jouent sur les visages de sa famille.

« Comment expliquer aux enfants d’AJ, mes jeunes petits-enfants, que la perte de la vie de leur mère n’est toujours pas prise au sérieux ? » dit-elle. « Seul un AJ vivant et respirant serait la vraie justice, et l’accusation d’aujourd’hui ne pourrait pas être plus éloignée de cela. »