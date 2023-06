Susan Lorincz a des antécédents de harcèlement des enfants d’Ajike Owens

Cela a juste fait monter notre tristesse et notre colère à propos de cette histoire de 100 crans.

Toute la semaine, BOSSIP a rapporté la mort par balle d’Ajike « AJ » Owens aux mains de sa voisine raciste Susan Louise Lorincz. Les deux femmes ont eu une confrontation verbale après que Lorincz aurait crié des insultes racistes aux enfants d’Owens alors qu’ils jouaient devant sa maison. Lorincz a tué Owens par la porte d’entrée de cette maison quelques minutes plus tard alors que son fils de 9 ans se tenait à quelques mètres de là.

Selon un nouveau CNN rapport, le garçon souffre maintenant d’une culpabilité intense et se blâme pour la mort de sa mère.

« Dans son âme, dans son cœur, c’est sa faute si son frère aîné, sa petite sœur et son petit frère, ainsi que lui-même, ne reverront jamais leur mère », a déclaré la mère d’Owens, Pamela Dias, aux journalistes mercredi. « Grand-mère, grand-mère. Je n’ai pas pu la sauver », se souvient Dias, lui ayant dit le garçon de 12 ans.

Notre sang BOUILLE. Nous prions pour que cet enfant ait des gens autour de lui qui le comblent d’amour, lui et ses frères et sœurs, et qu’un conseiller professionnel en deuil puisse l’aider à se débarrasser de l’idée que l’acte d’un sous-humain haineux, ignoble est en aucune façon de sa faute.

Susan Lorincz aurait régulièrement harcelé des enfants dans son quartier

Un Nouvelles de la BNC L’article révèle que les habitants de la région sont depuis longtemps au courant du traitement réservé par Lorincz aux enfants du quartier. On dit qu’elle a l’habitude d’être méchante, impolie et violente envers les mineurs en leur criant des insultes, en enregistrant des vidéos et en leur agitant des armes à feu. Un homme du nom de Franklyn Colon jouait avec son fils et d’autres quelques heures avant que Lorincz n’assassine Owens.

Il dit qu’elle lui a donné le majeur. Malheureusement, il dit qu’Owens a été la première personne à lui parler de cette sorcière maléfique lorsqu’il a emménagé dans le quartier il y a deux ans. Colon n’est pas le seul résident avec une histoire présumée sur Lorincz…

Phyllis Wills, 33 ans, vit dans le quartier depuis environ 15 ans. Elle connaissait Owens et connaissait Lorincz « parce qu’elle avait l’habitude de sortir tout le temps et de harceler nos enfants », a-t-elle déclaré. « Tout le monde dans ce quartier s’est disputé avec cette dame au sujet de nos enfants. » « Nos enfants jouaient tout le temps sur le terrain là-bas. C’est un complexe d’appartements. Ce sont des enfants qui, vous savez, ils vont faire des choses. … Chaque fois qu’ils sont allés même dans le carré d’herbe là-bas, elle disait: ‘Lâchez-vous de ma pelouse, b—- ou vous êtes retardé ou vous N-mot.’ Elle leur agitait des armes à feu », a déclaré Wills.

Lorincz risque 30 ans de prison pour homicide involontaire. S’il vous plaît, pour l’amour de tout ce qui est sacré et saint, mettez cette poubelle dans une poubelle de prison et ne la laissez jamais sortir.