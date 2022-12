Susan Hussey, la dame d’honneur de la reine, au centre de la rangée royale contre le racisme

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Pendant plus de 60 ans, Susan Hussey a servi comme courtisan auprès de la famille royale de la maison de Windsor, l’initié ultime de l’initié, qui s’est hissé au titre de «femme de la chambre à coucher» et a été surnommée «numéro une fille en chef». Mais la chute de Lady Susan, qui était l’une des plus proches confidentes de la reine Elizabeth II ainsi que la marraine du prince William, a été rapide et très publique.

Quelques heures après qu’un chef d’organisme de bienfaisance britannique noir a publié sa conversation au palais de Buckingham sur les réseaux sociaux, affirmant qu’on lui avait demandé – à plusieurs reprises – d’où elle venait «vraiment», Hussey a démissionné de son rôle royal.

Et a-t-elle commis des “injures” verbales reflétant des opinions racistes ? Ou était-elle simplement âgée et déconnectée ? Reflétait-elle les attitudes du nouveau monarque britannique – ou était-elle une relique ? Les Britanniques ont vivement débattu de la question jeudi.

Hussey était la dame d’honneur la plus ancienne de la reine et très probablement sa préférée, étant donné qu’elle détenait le titre de «femme de la chambre à coucher», ce qui signifie en fait qu’elle était le bras droit de la reine.

Le rôle est honorifique et non rémunéré – et aujourd’hui n’a plus grand-chose à voir avec la chambre à coucher. Hussey a commencé à travailler au palais en 1960. Comme d’autres dames d’honneur, Hussey aurait aidé la reine avec la correspondance, accueilli les invités lors de réceptions et accompagné le monarque à des engagements royaux, au pays et à l’étranger.

Elle est également devenue très proche des Windsors. Elle a été nommée marraine de William à sa naissance en 1982. Après la mort du prince Philip, c’est Hussey qui a accompagné la reine aux funérailles solitaires de son mari, lorsque la fréquentation était limitée en raison du verrouillage covid.

« Elle est très grande, surnommée la ‘première en chef’ et un peu imposante, mais très gentille. Elle était très proche de la reine et de toute la famille royale. Elle a toujours été très très gentille avec Charles, toujours, tout au long de sa vie », a déclaré Ingrid Seward, rédactrice en chef de Majesty Magazine.

Une fille ou un garçon en chef dans les écoles britanniques est l’élève qui représente souvent la classe lors d’occasions publiques.

«Ils sont si sensibles à tout ce qui a à voir avec le racisme. J’ai été surpris qu’ils ne la soutiennent pas un peu plus, mais ils l’ont probablement fait dans les coulisses », a ajouté Seward. «Mais traditionnellement avec la famille royale à travers l’histoire, si quelqu’un leur déplaît, ils sont exclus. Comme le prince Philip l’a toujours, toujours dit, “ce n’est pas une question d’individu, c’est une question d’institution”.

Hussey est née en 1939 et est la fille du 12e comte Waldegrave et de Mary Hermione, comtesse Waldegrave. Son mari, Marmaduke Hussey, était un ancien président de la BBC. Il est décédé en 2006.

Le couple avait deux enfants. Leur fille, Katharine, a suivi les traces de sa mère et est l’une des six « compagnes officielles » de Camilla, la reine consort.

Hussey a reçu plusieurs médailles, dont celles pour ses longs et fidèles services à la maison royale. À la mort d’Elizabeth, Charles a transféré Hussey pour qu’il travaille pour lui. Son nouveau travail, a déclaré Seward, avait été celui d’une dame “honoraire”, qui, avec les compagnons de Camilla, serait là pour aider lors de grandes réceptions au palais.

Ils “étaient censés aider à aplanir le chemin, à être gentils avec les invités, à les faire se sentir chez eux”, a déclaré Seward.

Ce n’était pas l’expérience de Ngozi Fulani, un Britannique noir et directeur général de l’association caritative pour violence domestique Sistah Space. Elle était à une réception au palais de Buckingham mardi qui a réuni des militants qui travaillent pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles.

Lorsque Hussey s’est approchée de Fulani, elle a demandé à plusieurs reprises d’où elle venait.

“C’était comme un interrogatoire. Je suppose que la seule façon dont je peux l’expliquer, c’est qu’elle est déterminée : ” D’où venez-vous ? D’où viennent vos gens? ”, a déclaré Fulani à la radio BBC jeudi.

“Je dois vraiment me demander comment cela peut se produire dans un espace censé protéger les femmes contre toutes sortes de violences”, a déclaré Fulani. “Bien que ce ne soit pas de la violence physique, c’est un abus.”

Elle a balayé les excuses faites que cela devait faire l’âge de Hussey.

« Soyons clairs de quoi il s’agit. J’ai entendu tellement de suggestions concernant son âge et des choses comme ça, et je pense que c’est une sorte d’irrespect – une sorte d’âgisme », a déclaré Fulani.

Hussey n’a pas encore pris la parole publiquement, mais le palais a publié une déclaration disant que “la personne concernée souhaite exprimer ses profondes excuses pour le mal causé et s’est retirée de son rôle honorifique avec effet immédiat”.

L’âge de Hussey a attiré l’attention en Grande-Bretagne – où certains disent que la rencontre était une chose générationnelle, suggérant que les Britanniques plus âgés s’adaptent à un nouveau pays plus diversifié.

“Elle a 83 ans” était à la mode sur les réseaux sociaux en Grande-Bretagne jeudi. Certains disent qu’elle est d’une génération où de tels commentaires — comme d’où venez-vous ? – peut être bénigne dans l’intention ou elle ne sait tout simplement pas mieux; d’autres disent que l’âge n’est pas une excuse pour des commentaires que certains ont jugés offensants.

« Quel est l’âge officiel auquel vous pouvez être raciste ? » a demandé l’animateur de radio LBC James O’Brien.

D’autres n’étaient pas d’accord pour dire que ses commentaires étaient racistes. Dans le spectateur, Petronella Wyatt a écrit qu’elle estimait que Hussey était traité injustement, notant que le palais avait dénoncé l’incident comme “inacceptable”.

« Mais quoi de plus ‘inacceptable’ ? Condamner et renvoyer publiquement un homme de 83 ans pour avoir manifesté de la curiosité pour l’héritage de quelqu’un ? Ou pour avoir envoyé un serviteur fidèle aux cheveux gris avec une telle hâte cruelle, sans même bénéficier d’un jour de grâce ? Je penche pour ce dernier. Mais alors j’ai des préjugés, je connais Susan Hussey depuis que j’ai 18 ans, et si elle est raciste, alors je suis une fontaine ornementale.

Sunder Katwala, directeur du groupe de réflexion British Future, a déclaré qu’il n’est pas rare que les minorités ethniques soient interrogées sur leur origine.

“Cela arrive à tout le monde tout le temps”, a-t-il déclaré. “Ça dépend comment c’est fait.”

La conversation telle que rapportée au palais, a-t-il dit, “ressemblait à une affirmation de pouvoir”. Il a dit le “D’où venez-vous?” question « peut se faire maladroitement et offensivement. Cela peut aussi être fait d’une manière qui se veut bénigne mais maladroite.

La controverse sur le palais de Buckingham survient alors que le prince William et Catherine, princesse de Galles, se sont rendus aux États-Unis pour la première fois en huit ans dans l’espoir de mettre en lumière une monarchie britannique jeune et dynamique, axée sur le changement climatique, la justice sociale et l’amélioration de la santé mentale.

Mais cela vient aussi, alors que le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, se préparent à lancer un documentaire Netflix sur leur décision de quitter le service royal, en partie à cause de leur sentiment que le palais ne soutenait pas Meghan et que même un membre de la famille avait demandé de quelle couleur pouvait être leur bébé.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement britannique a publié les détails de son recensement décennal, qui a montré que le pays devenait de plus en plus diversifié et laïc.

Pour la première fois, moins de la moitié des habitants d’Angleterre et du Pays de Galles se sont décrits comme «chrétiens», les pourcentages de musulmans et d’hindous ayant augmenté.