Susan Collins «  consternée  » par les huées des républicains de l’Utah pour Mitt Romney

WASHINGTON – La sénatrice Susan Collins a été « consternée » par le traitement que son compatriote républicain Mitt Romney a reçu samedi par les législateurs de son état, dont beaucoup voulaient le punir pour avoir tenté de destituer l’ancien président Donald Trump.

Mitt Romney est un sénateur exceptionnel qui sert bien son État et notre pays. «Nous ne sommes pas un parti dirigé par une seule personne», Collins, R-Maine, mentionné Dimanche lors d’un entretien avec l’animateur de CNN « State of the Union », Jake Tapper.

Certains républicains de l’Utah ont suggéré une censure de Romney, R-Utah, pour son vote de destitution en janvier. Romney était l’un des sept républicains qui ont voté pour condamner Trump.

Samedi, Romney est entré dans la chambre de l’Utah à un chœur de huées de ses collègues législateurs, mais le vote pour censurer le sénateur a finalement échoué 798-711 dans la convention de l’État GOP.

La censure a été introduite par le délégué du comté de Davis, Don Guymon, qui a déclaré que Romney «avait blessé la Constitution et blessé le parti» lorsqu’il a voté pour destituer Trump de ses fonctions.

«C’était un processus conduit par des démocrates qui détestaient Trump», a déclaré Guymon. «Le vote de Romney lors de la première mise en accusation a enhardi les démocrates qui ont continué à harceler Trump.

Le Congrès a destitué Trump une deuxième fois pour avoir incité ses partisans à attaquer le bâtiment du Capitole américain le 6 janvier, jour où une session conjointe du Congrès s’est réunie pour certifier les résultats de l’élection présidentielle de 2020. Dix républicains de la Chambre ont voté avec les démocrates pour approuver un seul article de destitution.

Le Sénat a voté l’acquittement de l’ancien président en février.

Collins a également défendu la représentante Liz Cheney, R-Wyo., Qui a été critiquée par des membres du Parti républicain pour avoir voté pour destituer Trump.

« Est-il politiquement dangereux d’être un républicain comme Liz Cheney qui essaie de défendre les faits et la vérité concernant les élections et l’insurrection? » Demanda Tapper.

« Liz Cheney est une femme forte et consciente », a répondu Collins. « Elle a fait ce qu’elle pensait être juste et je la salue pour cela. »

Contribué: The Associated Press