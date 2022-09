Susan Ames – Kelowna Capital Nouvelles

Black Press Media tend la main à tous les candidats qui se présentent au conseil de Kelowna lors des élections municipales de 2022, leur demandant leur réponse à trois problèmes spécifiques concernant la communauté, ainsi qu’une question amusante. Les réponses seront publiées dans l’ordre de leur réception.

Susan Ames – candidate au conseil

S’il est élu, comment pensez-vous que le conseil devrait gérer la croissance et le développement à Kelowna ?

La croissance doit être maintenue dans les limites de la ville car l’étalement urbain (infrastructure) est très coûteux et nous devons préserver nos terres agricoles et nos parcs pour l’avenir. Nous devons également préserver nos terrains commerciaux et industriels, sinon nous finirons par forcer ces utilisations sur nos espaces verts. Nous avons des terrains vacants et des terrains inefficaces/sous-utilisés dans la ville qui peuvent être utilisés à des fins résidentielles et industrielles.

En 2021, Kelowna avait le deuxième taux de criminalité contre les biens le plus élevé au pays, que devrait faire le conseil municipal pour aider à lutter contre les crimes de rue et contre les biens dans la ville ?

Nous devrions avoir des « flics battus » qui ont un rythme régulier, ce qui découragera les crimes de rue et contre les biens. Les agents travaillaient individuellement et établissaient une relation avec les gens de la communauté/les entreprises à leur rythme. Ils gardent les yeux sur la rue avec l’aide de la communauté et les « criminels » savent qu’ils sont là. Les agents sont formés pour se débrouiller seuls et la sauvegarde ne serait qu’à un pâté de maisons ou deux. Il peut être coûteux de « battre les flics », mais à long terme, il y aurait moins de crimes de rue et contre les biens et ce qui va avec, comme le système judiciaire coûteux et les traumatismes pour les victimes. De plus, Kelowna est la seule grande communauté du centre de l’Okanagan sans patrouille de citoyens. Il s’agit d’une « deuxième paire d’yeux », et la patrouille citoyenne peut alerter la GRC si elle voit quelque chose d’inquiétant. Nous avions une patrouille de citoyens à Kelowna, et nous devons la rétablir. D’autres options simples, telles que l’éclairage stratégique, peuvent dissuader le crime.

À votre avis, quelle est la responsabilité des conseils d’aider les sans-abri et de fournir des logements abordables aux résidents de Kelowna?

Le conseil a une grande responsabilité car ce sont les politiques de zonage actuelles du conseil et l’autorisation de dérogations pour les grands projets qui attirent les promoteurs qui construisent des condos haut de gamme et inabordables. Nous avons besoin d’une politique, par exemple, qui exige que 30 % des nouveaux bâtiments soient abordables. Nous avons également besoin du milieu manquant (par exemple, cinq étages) en utilisant une construction en bois et des finitions intérieures à moindre coût. La ville pourrait faire don d’un terrain urbain vacant approprié pouvant être utilisé pour loger correctement les sans-abri à des loyers «raisonnables» afin de leur redonner leur dignité et un lieu de vie propre et sûr.

Quelle est votre célébrité préférée de l’Okanagan et pourquoi ?

Rosemary Thomson pour ce qu’elle fait pour promouvoir la musique à Kelowna!

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Conseil municipalVille de KelownaÉlection 2022Élection municipale