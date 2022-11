Suryakumar Yadav vient de “photobomber” la photo de Babar Azam. Le vois-tu?

Le capitaine pakistanais Babar Azam, qui a mené l’équipe à la demi-finale de la Coupe du monde T20 cette année, a partagé mercredi une photo de repos avec ses fans et ses abonnés sur les réseaux sociaux sur Twitter. Enfilant des lunettes de soleil et une coupe décontractée, on pouvait voir Azam se tremper au soleil dans l’instantané désormais viral. Le skip pakistanais a légendé la photo : « Se détendre sous le ciel bleu. » Il ne fallut que quelques minutes avant qu’un utilisateur indien de Twitter « repère » Suryakumar Yadav dans le cadre d’Azam.

Suryakumar Yadav, affectueusement connu sous le nom de SKY dans le circuit de cricket, a dépassé les piliers pakistanais Babar Azam et Muhammad Rizwan dans le dernier classement des frappeurs ICC T20 pour s’emparer de la première place après avoir enregistré des demi-siècles consécutifs contre les Pays-Bas et l’Afrique du Sud dans le Coupe du monde T20 2022 en Australie.

SKY a également mis en sac le joueur de la série pour ses formidables performances au bâton lors de deux matchs T20I contre la Nouvelle-Zélande, une série que l’Inde a remportée par 1-0. Avec des performances stellaires consécutives que Virat Kohli a qualifiées de manière hilarante de frappeur de “jeu vidéo”, Suryakumar reste fort à la première place.

Alors est-ce qu’Azam sous le ciel bleu vient d’Inde ?

Un utilisateur de Twitter qui passe par la poignée @ ikpsgill1 a comparé le “ciel bleu” d’Azam au classement des frappeurs T20I de l’ICC et les résultats sont sur le point.

Les fans de cricket indiens étaient impressionnés.

“Vraiment satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées jusqu’à présent, j’aurais adoré un match complet ici, mais comme l’a dit Siraj, la météo n’est pas entre nos mains. La pression est toujours là et en même temps, je profite de mon bâton, j’y vais et je m’exprime. Ne transportant aucun bagage là-bas. L’intention et l’approche resteront les mêmes. Nous pouvons simplement sortir et nous exprimer, nous aurions adoré un match complet, mais ça va », a déclaré Suryakumar lors de l’émission d’après-match en Nouvelle-Zélande.

