Suryakumar Yadav lutte pour contrôler les rires sur une question à propos de Dravid

Le frappeur indien Suryakumar Yadav s’est approprié le monde du cricket T20. Bien qu’il ait fait ses débuts après avoir eu 30 ans, Suryakumar a battu certains des plus gros records du format et il ne fait que s’améliorer avec le temps. En voyant Surya exceller dans le format le plus court en tant que frappeur offensif capable de marquer des points dans tout le parc, de nombreux experts se demandent ce qui se passe exactement entre lui et l’entraîneur-chef Rahul Dravid. Après le 3e T20I contre le Sri Lanka, Harsha Bhogle a posé cette même question à Surya, envoyant le frappeur dans une émeute de rire.

Il est indéniable que le style de jeu de Dravid était assez différent de celui de Suryakumar. Par conséquent, Bhogle n’a pas pu résister à demander quel genre de conversations les deux ont.

Harsha Bhogle : “Vu la façon dont vous battez, j’aimerais connaître vos conversations avec Rahul Dravid.”

Suryakumar Yadav : “(Après avoir éclaté de rire pendant quelques secondes) Il me laisse juste m’amuser, quoi que je fasse, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, il me dit juste, amuse-toi, exprime-toi et essaie de changer la donne sur le jour donné.”

Suryakumar et Dravid se sont même réunis pour une interview après la conclusion du 3e T20I. Dans la vidéo de l’interview partagée par la BCCI, Dravid a même plaisanté en disant que Suryakumar ne l’aurait pas vu battre pendant son enfance, compte tenu de la façon dont il bat de nos jours.

“J’ai quelqu’un ici avec moi, qui, j’en suis sûr, en tant que jeune enfant, ne m’a pas regardé battre. Et j’espère que vous l’avez fait. Surya, exceptionnel. Juste la forme dans laquelle vous étiez. Chaque fois, je pense que je n’ai pas Je n’ai pas vu de meilleures manches T20, vous nous montrez quelque chose d’encore mieux », a déclaré Dravid.

Répondant au commentaire, Surya a déclaré: “Je l’ai fait”, avant que l’entraîneur-chef de l’Inde ne continue en disant: “J’espère que vous ne l’avez pas fait, je suis sûr que vous ne l’avez pas fait”.

Avec son 3e siècle T20I, Suryakumar a joué un rôle central dans le triomphe de l’Inde au 2e T20I. Dans la foulée, les hôtes ont remporté la série 2-1.