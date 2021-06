Surya Grahan 2021 : Première éclipse solaire cette année le 10 juin, vérifiez l’impact sur ces 4 signes du zodiaque ! | Actualités culturelles

New Delhi: Les amateurs d’astronomie feraient mieux de se préparer car nous sommes sur le point d’assister à la première éclipse solaire de l’année 2021 qui aura lieu jeudi (10 juin). Cette phase d’éclipse a lieu lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, obscurcissant en partie l’image du Soleil pour l’observateur du ciel.

Incidemment, Jyeshtha Amavasya et Shani Jayanti tombent également le même jour que l’éclipse ou Surya Grahan.

Selon timeanddate.com, la phase annulaire de cette éclipse solaire sera visible dans certaines parties de la Russie, du Groenland et du nord du Canada. En outre, l’Asie du Nord, l’Europe et les États-Unis connaîtront une éclipse partielle.

Selon les croyances hindoues, cette journée est censée être de mauvais augure et porter une énergie négative car le soleil, une source de lumière positive, se cache pendant un certain temps. On pense également que Surya Grahan a un effet sur les signes du zodiaque.

Découvrez ces 4 signes du zodiaque qui risquent d’être affectés par la prochaine éclipse solaire:

Taureau: Selon les croyances religieuses, les Taureau seront les plus touchés par l’éclipse solaire, cependant, ils peuvent prendre des mesures pour atténuer les effets négatifs de l’éclipse. Il est prédit que les Taureau pourraient également être confrontés à des problèmes de santé et à des problèmes financiers. Pour cette raison, il leur est conseillé de prendre un soin particulier de leur santé et de leur richesse de manière égale.

Gémeaux: Ce signe solaire pourrait faire face à des obstacles financiers, selon les rapports. Il leur est conseillé de surveiller attentivement les transactions liées à leurs activités. Les experts en astrologie ont également prédit qu’ils pourraient avoir besoin de travailler plus dur dans leur vie professionnelle en ce moment.

Balance: Il est recommandé aux personnes appartenant à ce signe solaire de se concentrer sur le calme de leur moi intérieur, car elles peuvent ressentir de l’agitation à ce moment-là, selon les prédictions astrologiques.

Capricorne: On pense que les Capricornes ne devraient pas se plonger dans de nouveaux projets pendant l’éclipse car cela peut entraîner des déceptions et des pertes. Il leur est conseillé de surveiller leur santé mentale pendant le Surya Grahan.

(Remarque : les informations fournies dans cet article sont basées sur des informations générales et des hypothèses. Zee News ne confirme pas la même chose.)