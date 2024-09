Survolez les Alpes bavaroises « miniatures » dans cette exploration aérienne à bascule et décentrement — Colossal

En combinant des prises de vue aériennes accélérées et des prises de vue à bascule et décentrement, Joerg Daiber de Film à la cuillère (précédemment) illumine les magnifiques Alpes bavaroises tout au long des quatre saisons. Daiber a été invité par un hôtel au pied des spectaculaires montagnes de Wetterstein pour mettre en valeur le paysage et la gamme d’activités que les visiteurs peuvent découvrir dans la région.

De la randonnée au vélo en passant par le ski de fond ou simplement la détente au coucher du soleil lors d’une journée d’automne, Daiber capture une vue unique et « miniaturisée » de la région grâce à une technique qui joue avec la mise au point et l’angle. L’inclinaison modifie le plan focal et l’effet de décalage modifie la perspective d’une image, faisant apparaître de vastes paysages comme des maquettes ou des jouets.

« Miniature Mountain Magic : Un voyage en tilt-shift à travers les quatre saisons dans les Alpes » fait partie du projet en cours de Daiber Petit Grand Monde Daiber est un projet spécialisé dans la transformation de lieux remarquables de la Terre en décors attachants, semblables à des maquettes. En combinant des techniques de caméra et de post-production avec la cinématographie par drone, Daiber crée des vues ludiques mais intimes du monde, de la Slovénie rurale à Melbourne en passant par Oman.

