Survivre 10 heures et 32 ​​minutes à Bergdorf Goodman

Il semble faux qu’un seau à vadrouille jaune se trouve au rez-de-chaussée de Bergdorf Goodman. Ou qu’une bouteille Windex et un chiffon rose poussiéreux doivent être laissés sur une table en verre à galets à côté de deux sacs à main. C’est comme rencontrer un enseignant en dehors de l’école ou entrer dans une salle de cinéma éclairée par des plafonniers. Il y a un sentiment que vous n’êtes pas censé voir cela en ce moment.

Pourtant, le thème de Bergdorf Goodman cette saison des fêtes – il y a un thème chaque année, qui dicte les célèbres décorations de fenêtres – est “la magie en devenir”. Et c’est ainsi que la magie de Bergdorf Goodman s’opère avant l’ouverture des portes. Il est 9 h 47, et les sols en marbre et les comptoirs d’affichage sont en train d’être nettoyés. Il n’y a pas encore de musique, ce qui signifie que le bruit blanc de clic des étiquettes de sécurité du sac à main est toujours audible : un tapotement constant qui ne peut pas être entendu une fois qu’il est identifié.

Ou alors il est 9 h 24 dans le salon de la joaillerie dorée, où l’on déballe les pièces de douces boîtes beiges, enfermées toute la nuit dans des coffres-forts. Vous êtes autorisé à connaître certains de ces coffres-forts, comme trois qui touchent presque le plafond d’un back-office exigu, derrière une porte tapissée d’incitations à la vente pour le personnel de Bergdorf. (Vendez pour 75 000 $ d’une marque de luxe européenne de luxe, gagnez une montre de 8 550 $ de cette marque.) D’autres coffres-forts sont des secrets, ce qui est jugé nécessaire lorsque les bijoux à vendre peuvent actuellement atteindre 1,6 million de dollars.

Ou alors il reste 10 minutes avant l’ouverture, et des petites queues se forment devant les entrées. Devant une porte tournante de la 58e rue, un septuagénaire blond portant un bonnet noir regarde à l’intérieur en suçant une cigarette. Elle vit sur Park Avenue depuis 47 ans, dit-elle, mais vit aussi “en France et dans de nombreux endroits, comme nous, les Grecs”. Elle est venue faire du shopping Saint Laurent et retrouver des amis pour le déjeuner.