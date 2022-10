Survivor saison 43: comment regarder

La populaire émission de télé-réalité de CBS est de retour sur le petit écran.

Les fans de Survivor veulent savoir comment se connecter à la série d’îles attendue mettant en vedette des naufragés en compétition pour un prix d’un million de dollars.

Getty

Survivor est de retour aux Fidji pour sa 43e saison[/caption]

Comment regarder la saison 43 de Survivor ?

Survivor 43 a été créée le 21 septembre 2022.

CBS a diffusé un épisode de deux heures mercredi, mettant en vedette un candidat qui a été rejeté.

Nouveaux épisodes de la première de l’émission tous les mercredis à 20 h HE / PT sur le réseau.

Les téléspectateurs peuvent également diffuser de nouveaux épisodes via Paramount Plus.

En savoir plus sur CBS ENQUÊTE CLÔTURÉE Ce qu’il faut savoir sur le statut du Magnum PI de CBS

Les saisons précédentes de Survivor sont disponibles sur divers services de streaming, notamment Netflix, Hulu et Prime Video, cependant, Paramount Plus a le plus d’épisodes de l’émission.

Semblable aux deux dernières saisons, les naufragés de la saison 43 ne seront bloqués que pendant 26 jours, au lieu de la compétition typique de 39 jours des saisons traditionnelles.

Le changement a été effectué suite à la pandémie.

Où est filmé le spectacle ?

Survivor est revenu aux Fidji pour sa 43e saison.

L’émission tourne sur l’île du Pacifique Sud depuis sa 33e saison en 2016.





Qui fait partie du casting de Survivor ?

Il existe trois tribus différentes : Baka, Coco et Vesi.

La tribu recrute 18 nouveaux participants dont :

Tribu Baka

Morriah Young, 28 ans, de Philadelphie, Pennsylvanie (ÉLIMINÉE)

Mike Gabler, 52 ans, de Meridian, Idaho

Owen Knight, 30 ans, de la Nouvelle-Orléans, Louisiane

Sami Layadi, 19 ans, de Las Vegas, Nevada

Elisabeth “Elie” Scott, 31 ans, de Salt Lake City, Utah

Jeanine Zheng, 24 ans, de San Francisco, Californie

Tribu Coco

Geo Bustamante, 36 ans, de Honolulu, Hawaï

Lindsay Carmine, 42 ans, de Downingtown, Pennsylvanie

Cassidy Clark, 26 ans, d’Austin, Texas

Karla Cruz Godoy, 28 ans, de Newark, Delaware

James Jones, 37 ans, de Philadelphie, Pennsylvanie

Ryan Medrano, 25 ans, d’El Paso, Texas

Tribu Vesi

Justine Brennan, 29 ans, de Marina del Rey, Californie (ÉLIMINÉE)

Nneka Ejere, 43 ans, de Weatherford, Texas (ÉLIMINÉE)

Cody Assenmacher, 35 ans, de Honolulu, Hawaï

Noelle Lambert, 24 ans, de Manchester, New Hampshire

Jesse Lopez, 30 ans, de Durham, Caroline du Nord

Dwight Moore, 22 ans, de Collierville, Tennessee

Ces naufragés concourront pour une chance au prix de 1 million de dollars.

Depuis combien de temps Survivor est-il passé à la télévision ?

Survivor est l’une des émissions de télé-réalité les plus anciennes aux États-Unis.

Il dure depuis plus de 20 ans, avec 43 saisons et plus de 600 épisodes.

Jeff Probst a commencé à animer l’émission en 2000 et a réalisé, produit et animé toutes les saisons.

Son salaire est estimé à 8 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth et gagnerait 200 000 $ par épisode, selon Distractify.