Survivants de la tempête aux États-Unis : nous avons besoin d’argent plus rapidement, moins de formalités administratives

MIDDLETOWN, NJ (AP) – Les survivants des tempêtes qui ont frappé plusieurs États américains affirment que le système d’aide aux sinistrés du pays est en panne et souhaitent que des réformes permettent de faire parvenir plus rapidement l’argent aux victimes, avec moins de formalités administratives.

À l’occasion du 10e anniversaire de l’arrivée de Superstorm Sandy sur la côte du New Jersey, dévastant des communautés dans tout le nord-est, les survivants se réuniront samedi avec d’autres personnes qui ont traversé les ouragans Harvey, Irma, Maria et Ida ainsi que des groupes de défense des victimes du New Jersey, de la Floride, du Texas et de la Louisiane. et Porto Rico.

Robert Lukasiewicz a déclaré que Sandy ressemblait à “une centaine de trains de marchandises” alors qu’il passait devant sa maison d’Atlantic City, dans le New Jersey, le 29 octobre 2012.

La fraude de l’entrepreneur a retardé ses efforts de récupération et le travail d’un deuxième entrepreneur a été bloqué en raison d’un manque de fonds, a déclaré Lukasiewicz. Après avoir attendu deux ans pour un programme d’aide gouvernementale, il a déclaré qu’il avait finalement découvert qu’il devait d’abord souscrire une assurance contre les inondations – dont le prix avait alors atteint des niveaux inabordables.

“Si toutes ces choses avaient été des pas au lieu de faux pas, j’aurais pu être à la maison il y a des années”, a-t-il déclaré. “Vous avez différents systèmes qui se cognent tous la tête et blâment l’autre côté, alors que les propriétaires et les familles pour lesquels tout cela a été conçu souffrent.”

Les survivants et leurs défenseurs ont énuméré cinq réformes qui, selon eux, sont nécessaires pour aider les futures victimes de la tempête à éviter le type de retards, d’emballement et de désespoir financier qu’ils ont connus : faire parvenir plus rapidement l’argent aux gens ; veiller à ce que les systèmes de reprise après sinistre soient appliqués équitablement ; faire en sorte que l’assurance contre les inondations fonctionne pour les victimes de la tempête plutôt que contre elles ; inclure la résilience future aux tempêtes dans les efforts de reprise après sinistre ; et veiller à ce que la reprise après sinistre soit systématique et non fragmentaire.

Des recommandations spécifiques appellent à un point d’application unique pour les nombreux programmes d’aide locaux, étatiques et fédéraux ; imposer un plafond inférieur aux augmentations annuelles des taux de primes d’assurance contre les inondations ; donner aux victimes de la tempête des paiements directs et une assurance maladie pour une période après la tempête ; restructurer le remboursement des prêts ou les « récupérations » des trop-perçus d’aide pour tenir compte de la capacité de paiement d’un survivant de la tempête ; et payer 100% des coûts d’atténuation à l’avance pour les victimes de la tempête à faible revenu au lieu de les rembourser après avoir payé les travaux.

Michael Moriarty, directeur de la division d’atténuation de la région de l’Agence fédérale de gestion des urgences qui comprend le New Jersey, a déclaré que l’agence essaie constamment de devenir plus réactive aux victimes de la tempête.

“Cela a été le Saint Graal, apporter de l’aide aux gens pendant que leur maison était inondée”, a-t-il déclaré. « C’est l’argent des contribuables, nous devons donc être prudents, ne pas simplement le jeter, s’assurer qu’il arrive au bon endroit et qu’il est utilisé correctement. Nous essayons de mettre en place un mécanisme qui permette un soulagement plus rapide.

Il a déclaré que l’idée d’un point d’application unique pour l’aide aux tempêtes était bonne, mais a averti que les lois fédérales sur la confidentialité restreignaient le partage d’informations avec les gouvernements des États et locaux sans obtenir au préalable des autorisations signées, ce qui peut prendre des semaines.

Et un programme d’aide post-Ida conçu pour être accéléré afin que les candidats puissent savoir dans les deux semaines s’ils avaient été approuvés a pris huit mois pour être examiné par les contrôleurs du budget fédéral, a déclaré Moritarty.

“C’était au cours de la première année, mais pas dans l’objectif du premier mois”, a-t-il déclaré. “Je pense que ça ira de mieux en mieux.”

Wayne Parry, Associated Press