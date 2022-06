Survivant ukrainien : seul un « monstre » attaquerait un centre commercial

En quelques instants lundi après-midi, un lieu de rencontre estival est devenu un enfer infernal. La vie et la mort dépendaient de la décision d’un acheteur de tenir compte d’une autre sirène de raid aérien et de se mettre à l’abri. Parmi ceux qui sont restés, au moins 18 sont morts, plus de 20 sont portés disparus et des dizaines sont blessés.