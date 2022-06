Survivant d’une fusillade dans une église : le tireur « s’est désengagé », s’est assis seul

Le tireur présumé de 70 ans dans une fusillade qui a tué trois personnes dans une église de l’Alabama était assis seul à boire de l’alcool, rejetant les offres de se joindre aux autres réunis au dîner-partage, avant que les coups de feu ne brisent la paix de la soirée, se souvient un survivant.

« C’était comme s’il était désengagé », a déclaré Susan Sallin, 73 ans. Sallin était assis à la même table au « Boomers Potluck » avec les trois personnes décédées lors de la fusillade de jeudi soir à l’église épiscopale St. Stephen à Vestavia Hills, en Alabama.

Le tireur présumé avait déjà assisté à des services religieux et à quelques rassemblements religieux pour les personnes de la génération des baby-boomers et plus, mais ne semblait pas beaucoup interagir avec les autres, a-t-elle déclaré. Ce soir-là, il s’est assis à une table tout seul. Alors que du vin était disponible au repas-partage, il buvait dans ce qui semblait être une petite bouteille de scotch et évitait les invitations à se joindre aux autres.

« Je l’ai personnellement invité à venir s’asseoir à notre table deux fois parce que je voulais qu’il ressente un sentiment d’inclusion, mais il n’est pas venu », a déclaré Sallin. Elle a dit qu’une femme, dont le mari serait tué quelques instants plus tard dans la fusillade, « s’est rendue compte qu’il ne s’était pas fixé une assiette et est montée et a proposé de lui en faire une ». Il a également refusé cela.

Robert Findlay Smith, 70 ans, est accusé de meurtre qualifié dans la fusillade qui a tué trois personnes. Walter Bartlett Rainey, 84 ans, Sarah Yeager, 75 ans, de Pelham et une autre femme ont été tués dans la fusillade. La police n’a pas divulgué le nom de la troisième victime, mais des amis l’ont appelée Jane.

Le rassemblement a été joyeux, car les amis – qui n’avaient pas pu se rassembler autant pendant la pandémie – ont discuté de la nourriture devant eux ce soir-là, de leurs voitures préférées et d’autres sujets légers. Sallin a déclaré qu’elle ne se souvenait pas avoir entendu de disputes ou de conversations animées avant que les coups de feu n’éclatent soudainement.

« J’ai entendu ce bruit métallique fort et j’ai pensé qu’une chaise en métal était tombée par terre. Et puis il y a eu un autre son, et un autre son, et j’ai réalisé que c’était une arme à feu », se souvient-elle. « Les gens plongeaient vers le sol. Je plongeais vers le sol. Quand je suis descendu par terre, j’ai réalisé que deux de mes copines qui étaient assises à table avec moi avaient été frappées.

Sallin a dit qu’elle avait rampé sur le sol pour rejoindre ses amis. « J’essayais de les calmer, de les caresser et de leur dire : ‘Vous n’êtes pas seuls. Tu n’es pas seul.’ C’est le message que je voulais qu’ils reçoivent.

À proximité, Linda Foster Rainey a bercé son mari. Selon une déclaration de famille, « il est mort dans ses bras alors qu’elle murmurait des mots de réconfort et d’amour à ses oreilles ».

Sallin a déclaré que l’un des hommes du groupe, qui a également 70 ans, a réussi à maîtriser le tireur. « Je l’ai vu retirer le pistolet des mains de l’homme et le frapper à la tête avec le pistolet », a-t-elle déclaré.

Le révérend Doug Carpenter, pasteur de St. Stephen pendant trois décennies avant de prendre sa retraite en 2005, a déclaré qu’il comprenait que l’homme avait frappé le tireur avec une chaise pliante avant de le plaquer au sol et de prendre l’arme.

« La personne qui a maîtrisé le suspect, à mon avis, était un héros », a déclaré le capitaine de police de Vestavia Hills, Shane Ware, aux journalistes lors d’une conférence de presse vendredi, affirmant que cet acte était « extrêmement essentiel pour sauver des vies ».

L’église avait été fermée pendant plusieurs jours en tant que scène de crime, mais la congrégation est revenue dimanche pour les services de culte avec un message de choisir l’amour plutôt que la haine.

Le révérend John Burruss, le recteur de Saint Stephen’s, a invoqué l’histoire chrétienne du dernier souper, où Jésus a invité l’ami qui finirait par le trahir.

« Il ne fait aucun doute dans mon esprit que Bart, Sharon et Jane inviteraient encore et encore leurs Judas à s’asseoir et à partager un repas, parce qu’ils connaissaient l’amour inconditionnel de Dieu », a-t-il déclaré, en utilisant les prénoms que les trois victimes sont allés par.

« C’était leur éthique de guidage et ils l’incarnaient pleinement… Ils nous ont appris que tous sont les bienvenus à table », a déclaré Burruss.

Kim Chandler, l’Associated Press