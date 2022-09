Survivant du pensionnat indien d’Okanagan – Kelowna Capital News

Il y a du contenu dans cet article sur les pensionnats qui peut déclencher chez certains lecteurs.

Être dépouillé de son identité et forcé à porter un uniforme au pensionnat, puis pendant qu’il combattait au Vietnam et enfin en tant qu’officier de police, a séparé Richard Jackson Jr. de son héritage et de sa culture autochtones.

“Tous ces uniformes que je portais ont eu un impact sur moi”, a déclaré Jackson Jr, aujourd’hui âgé de 75 ans.

Il a été enlevé à ses parents à l’âge de 10 ans de son domicile à Yakima, Washington, et forcé de fréquenter un pensionnat jusqu’à l’âge de 17 ans.

Après son retour de l’école, Jackson Jr. a été enrôlé et envoyé pour combattre dans la guerre du Vietnam.

Il a servi trois ans au Vietnam et, à son retour, a travaillé comme officier de police de l’État de l’Oregon.

Il a dû travailler pour renouer avec son héritage pour surmonter le traumatisme des pensionnats, du Vietnam et de la police.

Parler aux aînés a été une étape importante pour renouer avec son héritage autochtone.

“C’est un processus de guérison… nous devons revenir en arrière et retrouver notre lignée, notre lignée et notre culture.”

Jackson Jr. travaille maintenant comme conseiller en alcoolisme et toxicomanie et membre du conseil d’administration du Round Lake Treatment Center à Armstrong.

Il s’assure d’assister à des événements culturels comme des pow-wows, souvent en tant que maître de cérémonie, et passe du temps dans la hutte de sudation et dans les prisons, informant et éduquant les gens, pour les aider à se connecter à leur patrimoine.

“La culture est un traitement”, a déclaré Jackson Jr.

Il estime que c’est un rôle important de partager son histoire avec d’autres peuples autochtones, en tant que témoignage, sur la façon dont il a surmonté le pensionnat, le Vietnam, et son travail sur les forces de police.

« Peuple autochtone, nous sommes une grande famille.

La ligne de crise des pensionnats indiens est disponible 24 heures sur 24 pour toute personne souffrant de douleur ou de détresse à la suite de son expérience au pensionnat.

Les appels non urgents à la Société des survivants des pensionnats indiens peuvent être acheminés au 1-800-721-0066.

