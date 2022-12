Survivant de l’USS Arizona : honorez ceux qui ont été tués à Pearl Harbor

HONOLULU (AP) – Le marin de l’USS Arizona Lou Conter a vécu l’attaque japonaise sur Pearl Harbor même si son cuirassé a explosé et coulé après avoir été percé par des bombes aériennes.

Cela fait de l’homme de 101 ans une célébrité, en particulier à l’occasion de l’anniversaire de l’assaut du 7 décembre 1941. Beaucoup l’appellent, ainsi que d’autres dans le bassin national en baisse de héros survivants de Pearl Harbor.

Conter rejette la caractérisation.

« Les 2 403 hommes qui sont morts sont les héros. Et nous devons les honorer avant tout le monde. Et je l’ai dit à chaque fois, et je pense qu’il faut le souligner », a déclaré Conter dans une récente interview à sa maison de Grass Valley, en Californie, au nord de Sacramento.

Mercredi, la marine américaine et le National Park Service organiseront une cérémonie du souvenir à Pearl Harbor en l’honneur des personnes tuées.

L’année dernière, environ 30 survivants et quelque 100 autres anciens combattants de la guerre ont fait le pèlerinage à l’événement annuel. Mais la marine américaine et le National Park Service prévoient que seuls un ou deux survivants seront probablement présents en personne cette année. De 20 à 30 autres anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale sont également attendus.

Conter n’en fera pas partie. Il a assisté pendant de nombreuses années, le plus récemment en 2019. Mais son médecin lui a dit que le vol de cinq heures, plus des heures d’attente dans les aéroports, était trop pénible pour lui maintenant.

«Je vais sur 102 maintenant. C’est un peu difficile de déconner », a déclaré Conter.

Au lieu de cela, il prévoit de regarder un flux vidéo de la célébration du 81e anniversaire de cette année depuis chez lui. Il a également enregistré un message qui sera diffusé aux personnes présentes.

L’autobiographie de Conter “L’histoire de Lou Conter” raconte comment l’une des bombes japonaises a pénétré cinq ponts en acier sur l’Arizona et a enflammé plus d’un million de livres de poudre à canon et des milliers de livres de munitions.

“Le navire a été consumé dans une boule de feu géante qui semblait avoir tout englouti depuis le mât principal”, a-t-il écrit.

Il s’est joint à d’autres survivants pour s’occuper des blessés, dont beaucoup sont devenus aveugles et gravement brûlés. Les marins n’ont abandonné le navire que lorsque leur officier supérieur survivant était sûr d’avoir sauvé tous ceux qui étaient encore en vie.

Les 1 177 morts de l’Arizona représentent près de la moitié des militaires tués dans l’attentat. Le cuirassé se trouve aujourd’hui là où il a coulé il y a 81 ans, avec plus de 900 de ses morts toujours enterrés à l’intérieur.

Conter n’a pas été blessé à Pearl Harbor, pendant la Seconde Guerre mondiale ou la guerre de Corée.

La cérémonie du souvenir de cette année est la première à être ouverte au public depuis 2019. La pandémie a forcé l’adoption de mesures de santé publique strictes depuis deux ans.

David Kilton, chef de l’interprétation du National Park Service pour Pearl Harbor, a déclaré qu’il ne savait pas combien de personnes seraient présentes, mais qu’ils prévoyaient entre 2 000 et 3 000 personnes.

Il se tiendra au centre des visiteurs du Pearl Harbor National Memorial qui surplombe l’eau et la structure blanche construite pour honorer ceux qui ont été tués sur l’Arizona.

Les organisateurs ont fixé le thème de « L’héritage éternel » pour la cérémonie de cette année, soulignant qu’il reste de moins en moins de survivants.

“Honnêtement, nous devons savoir et nous préparer à ne plus avoir la capacité de nous connecter à leurs histoires et de les avoir avec nous”, a déclaré Kilton. “Et il est difficile d’appréhender cette réalité.”

Conter est allé à l’école de pilotage après Pearl Harbor, gagnant ses ailes pour piloter des bombardiers de patrouille PBY, que la marine utilisait pour rechercher des sous-marins et bombarder des cibles ennemies. Il a effectué 200 missions de combat dans le Pacifique avec un escadron « Black Cats », qui effectuait des bombardements en piqué de nuit dans des avions peints en noir.

Une nuit de 1943, lui et son équipage ont dû éviter une douzaine de requins à proximité après avoir été abattus près de la Nouvelle-Guinée.

Lorsqu’un marin a exprimé des doutes quant à leur survie, Conter a répondu « baloney ».

« Ne paniquez jamais dans aucune situation. Survivre est la première chose que vous leur dites. Ne paniquez pas ou vous êtes mort », a-t-il dit. Ils étaient calmes et faisaient du surplace jusqu’à ce qu’un autre avion arrive et leur largue un canot de sauvetage quelques heures plus tard.

À la fin des années 1950, il a été nommé premier officier SERE de la Marine – qui est un acronyme pour survie, évasion, résistance et évasion. Il a passé la décennie suivante à former des pilotes et des équipages de la marine sur la façon de survivre s’ils sont abattus dans la jungle et capturés comme prisonniers de guerre. Certains de ses élèves ont utilisé ses instructions pour vivre des années comme prisonniers de guerre au Vietnam.

Ces jours-ci, il passe son temps à se rendre à son petit-déjeuner préféré deux fois par semaine et à sortir manger mexicain tous les vendredis soirs. Il aime rendre visite à des amis et regarder la télévision.

Conter n’a pas oublié ses compagnons de bord. Il a dit qu’il aimerait que l’armée tente d’identifier 85 marins de l’Arizona qui ont été enterrés comme inconnus dans un cimetière d’Honolulu après la guerre.

«Ils ne devraient jamais abandonner cette question. S’ils sont un jour identifiés, je suis sûr que leurs familles voudront les enterrer chez eux ou ailleurs, mais ils ne devraient jamais renoncer à essayer de les identifier », a-t-il déclaré.

____

Daley a rapporté de Grass Valley, en Californie.

Audrey McAvoy et Haven Daley, l’Associated Press