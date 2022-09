Survivant de l’Holocauste, l’attentat de Munich retourne en Allemagne

BERGEN-BELSEN, Allemagne (AP) – Ils l’appellent le survivant ultime : Shaul Ladany a vécu dans un camp de concentration nazi et a échappé au massacre de 11 autres athlètes israéliens aux Jeux olympiques de 1972 à Munich.

Des décennies plus tard, l’homme de 86 ans est de retour en Allemagne pour visiter les deux endroits où il a évité de justesse la mort.

Samedi, Ladany, né en 1936 à Belgrade, en ex-Yougoslavie, a amené des membres de sa famille au camp de concentration de Bergen-Belsen, dans le nord de l’Allemagne, pour leur montrer l’endroit où il a été emprisonné par les nazis à l’âge de 8 ans. garçon.

Après cela, l’octogénaire vif participera lundi à Munich à une cérémonie conjointe germano-israélienne marquant le 50e anniversaire de l’attaque contre les Olympiens par des terroristes palestiniens.

Ladany, qui a participé aux jeux de Munich en tant que marcheur, a marché vivement dans des baskets vert citron et un chapeau de soleil beige alors qu’il conduisait sa petite-fille, sa sœur cadette et ses trois enfants à Bergen-Belsen, qui a été transformé en un site commémoratif. . Il désigna une parcelle de terrain, aujourd’hui couverte d’arbustes de myrtilles et de bruyères, de grands bouleaux et de pins, où se dressait autrefois la caserne n° 10.

Il y a été détenu avec ses parents et ses deux sœurs pendant environ six mois en 1944 avant qu’ils ne soient autorisés à partir en vertu d’un accord négocié par des fondations juives hongroises et suisses, qui versaient une rançon aux nazis pour libérer plus de 1 600 Juifs déportés de Hongrie.

“Ce n’est pas une chose agréable de se rappeler la période ici”, a déclaré Ladany dans une interview avec l’Associated Press à l’ancien camp de concentration. Mais il était important pour lui de revenir et de raconter à ses proches les horreurs qu’il a endurées pendant la Shoah, au cours de laquelle 6 millions de Juifs européens ont été tués. C’est un pèlerinage qu’il a déjà effectué plusieurs fois avec d’autres membres de sa famille.

“J’amène toujours ici un membre de ma famille pour leur apprendre, pour leur apprendre ce qui s’est passé”, a déclaré Ladany.

Même s’il était un petit garçon à l’époque, Ladany se souvient encore de la faim constante et des appels apparemment interminables dans le vent froid à l’extérieur de la caserne lorsque les gardes comptaient les détenus du camp.

Les Ladany ont fui Belgrade en 1941 après que leur maison ait été bombardée par la Luftwaffe allemande ou l’armée de l’air. Ils se sont enfuis à Budapest, en Hongrie, mais ont finalement été capturés par les nazis et envoyés à Bergen-Belsen, où 52 000 prisonniers – pour la plupart juifs – ont été tués ou sont morts peu après sa libération par des soldats britanniques le 15 avril 1945.

Après avoir été libérés l’année précédente lors de l’échange, Ladany et sa famille se sont rendus en Suisse et ont finalement déménagé en 1948 en Israël. Là, il a grandi pour devenir professeur de génie industriel et de gestion et un marcheur accompli – il détient toujours le record du monde de 50 milles, établi en 1972.

Lorsqu’il est venu à Munich pour les Jeux olympiques à 36 ans, a-t-il dit, il a essayé de deviner l’âge de chaque Allemand qu’il rencontrait, et “si dans mon esprit il aurait été sage dans le groupe d’âge qui aurait pu participer à les atrocités du Troisième Reich, j’ai empêché tout contact.

Cependant, cette fois, ce ne sont pas les Allemands qui ont menacé sa vie.

Tôt le matin du 5 septembre, des membres du groupe palestinien Septembre noir ont fait irruption dans le village olympique, ont tué deux athlètes de la délégation israélienne et en ont pris neuf autres en otage, exigeant la libération de prisonniers palestiniens en Israël ainsi que de deux militants de gauche. extrémistes dans les prisons ouest-allemandes.

Ladany, encore une fois, s’est échappé de justesse. Un colocataire terrifié l’a réveillé pour lui dire qu’un autre athlète était mort, et il a rapidement enfilé ses baskets et a couru jusqu’à la porte de leur appartement.

Juste à l’extérieur, il a vu un responsable olympique implorer un homme en survêtement et chapeau, identifié plus tard comme le chef des assaillants, d’être “humain” et de laisser entrer les responsables de la Croix-Rouge dans un appartement adjacent. L’homme, se souvient Ladany, a répondu : “Les Juifs non plus ne sont pas humains.”

Ladany s’est retourné, a enfilé des vêtements par-dessus son pyjama et a rejoint d’autres coéquipiers pour fuir. Tout le monde n’a pas été aussi chanceux; les neuf otages et un policier ont été tués lors d’une tentative de sauvetage ratée par les forces allemandes.

Ladany a déclaré qu’avant l’attaque, les Jeux olympiques étaient purement “une réunion sportive de joie et de compétition”, aujourd’hui aucun événement de ce type n’a lieu sans une sécurité stricte.

« Depuis, dit-il, le monde a changé.

L’Allemagne de l’Ouest a été critiquée non seulement pour avoir bâclé le sauvetage, mais aussi pour avoir retenu des dossiers historiques sur les événements tragiques pendant des décennies et pour ne pas avoir suffisamment indemnisé les familles des victimes. Les proches des 11 athlètes tués avaient menacé de boycotter l’anniversaire de lundi, mais la semaine dernière, ils ont finalement conclu un accord dans lequel ils recevront un total de 28 millions d’euros (dollars) en compensation.

Ladany prévoit de porter sa veste d’origine de l’équipe israélienne de 1972 lorsqu’il assistera au mémorial, et il a hâte de montrer au monde que lui et Israël ont enduré.

“Ceux qui ont essayé de me tuer ne sont plus en vie”, a-t-il déclaré. “Nous sommes toujours là. Non seulement en tant qu’individus, mais aussi en tant que pays.

Kirsten Grieshaber, Associated Press