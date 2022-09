Survival Of The Richest L’auteur Douglas Rushkoff examine les plans d’évasion de Tech Elite

Que feriez-vous si vous saviez que l’apocalypse était sur nous ? Nous avons été nourris de centaines de scénarios fictifs dans des films mettant en scène la fin des jours, avec une frappe nucléaire, une infection virale ou une invasion extraterrestre jouant des rôles importants. Cela nous fait réfléchir de temps en temps sur des scénarios réels, mais apparemment, il existe en effet un refuge contre tout événement apocalyptique à venir dans le monde, bien que les raisons soient bien plus fondées et réalistes.

Instabilité en politique. Effondrement social, catastrophe écologique ! Nous ne parlons pas ici d’un film catastrophe hollywoodien. Au lieu de cela, nous discutons de toutes les possibilités apocalyptiques qu’un petit pourcentage des personnes les plus riches du monde envisagent actuellement. Et comment y parviennent-ils ? Une illustration de la façon dont les individus les plus riches du monde se préparent à résister à un effondrement de l’ordre social et environnemental sont les énormes bunkers en Nouvelle-Zélande.

Top showsha vidéo

Un livre révélateur de l’auteur Douglas Rushkoff a révélé les stratagèmes d’évasion apocalyptiques des milliardaires paranoïaques. Rushkoff discute avec certains des méga-riches qui achètent des maisons secrètes pour se terrer en cas d’effondrement social dans le prochain livre Survival of the Richest, qui devrait sortir cette année.

On ne sait pas si le changement climatique ou la guerre nucléaire seront la cause de cet effondrement final, mais ces élites sociales ont un plan de secours complet pour sauver leur peau pendant que le reste du monde peut aller en enfer.

Un article du Daily Star indique que Rising S Company, un fournisseur de bunkers de luxe, vend pour 8,3 millions de dollars (Rs 66,38 crore) des bunkers de luxe «Aristocrat» qui comprennent des piscines intérieures et des pistes de bowling. Un autre, appelé Vivos, propose à la vente de somptueuses résidences souterraines équipées de piscines, de cinémas, de salles à manger et d’autres commodités.

Les riches peuvent se sentir chez eux dans ces bunkers opulents, selon Rushkoff, qui “offrent une imitation de la lumière naturelle, comme une piscine avec des sections de jardin simulant la lumière du soleil, une cave à vin et d’autres commodités”. Selon des rapports, d’autres millionnaires achètent des îles privées avec des héliports et des fermes.

Rushkoff soutient que parce que les milliardaires dépendent finalement du reste de la société pour fonctionner, les bunkers ne peuvent pas les protéger des catastrophes qu’ils provoquent. Selon lui, ils ont tellement peur de ce que leurs “équipes de sécurité” feront après un événement Doomsday qu’ils ne savent même pas s’ils trahiront leurs patrons.

Bien. Espérons simplement que nous n’aurons jamais à le découvrir.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici