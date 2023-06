"Survie absolue": Quelques jours après l’accident d’avion, des enfants retrouvés vivants dans la forêt

Quatre enfants indigènes portés disparus depuis plus d’un mois dans la forêt amazonienne colombienne après le crash d’un petit avion ont été retrouvés vivants, a annoncé vendredi le président Gustavo Petro.

« Aujourd’hui, nous avons eu une journée magique », a déclaré Petro aux médias de la capitale Bogota après avoir annoncé leur sauvetage.

« Ils sont faibles. Laissons les médecins faire leur évaluation », a-t-il ajouté.

Le président a publié plus tôt une photo sur Twitter montrant plusieurs adultes, certains vêtus de treillis militaires, s’occupant des enfants alors qu’ils étaient assis sur des bâches dans la jungle. Un sauveteur a porté une bouteille à la bouche du plus jeune enfant, qu’il a tenu dans ses bras.

« Une joie pour tout le pays ! Les 4 enfants perdus il y a 40 jours dans la jungle colombienne ont été retrouvés vivants », a-t-il écrit sur Twitter.

Une vidéo partagée par le ministère de la Défense vendredi soir a montré que les enfants étaient tirés dans un hélicoptère alors qu’il planait au-dessus des grands arbres dans l’obscurité presque totale.

Originaires du groupe autochtone Huitoto, les enfants – âgés de 13, neuf, quatre et un ans – erraient seuls dans la jungle depuis le 1er mai, lorsque le Cessna 206 dans lequel ils voyageaient s’est écrasé.

Le pilote avait signalé des problèmes de moteur quelques minutes seulement après avoir décollé d’une zone de jungle connue sous le nom d’Araracuara sur le trajet de 350 kilomètres (217 milles) jusqu’à la ville de San Jose del Guaviare.

Les corps du pilote, de la mère des enfants et d’un chef autochtone local ont tous été retrouvés sur le site de l’accident, où l’avion était assis presque à la verticale dans les arbres.

Des responsables ont déclaré plus tard que le groupe avait fui les menaces de membres d’un groupe armé.

Une recherche massive par 160 soldats et 70 autochtones ayant une connaissance intime de la jungle était en cours depuis pour les jeunes, attirant l’attention mondiale.

La région abrite des jaguars, des serpents et d’autres prédateurs, ainsi que des groupes armés de trafiquants de drogue, mais des indices continus – des empreintes de pas, une couche, un fruit à moitié mangé – ont amené les autorités à croire qu’ils étaient sur la bonne voie.

Craignant que les enfants continuent à errer et deviennent de plus en plus difficiles à localiser, l’armée de l’air a jeté 10 000 dépliants dans la forêt avec des instructions en espagnol et dans la langue indigène des enfants, leur disant de rester sur place.

Les tracts comprenaient également des conseils de survie, et les militaires ont largué des colis alimentaires et de l’eau en bouteille.

Les sauveteurs avaient également diffusé un message enregistré par la grand-mère des enfants, les exhortant à ne pas bouger.

Selon l’armée, les sauveteurs ont retrouvé les enfants à environ cinq kilomètres (trois milles) à l’ouest du site de l’accident.

« Survie absolue »

Les enfants Huitoto apprennent la chasse, la pêche et la cueillette, et le grand-père des enfants, Fidencio Valencia, a déclaré à l’AFP que les enfants connaissent bien la jungle.

La nouvelle du sauvetage est arrivée alors que Petro rentrait de Cuba, où il avait signé une trêve de six mois avec le dernier groupe de guérilla actif en Colombie, l’ELN.

« Se rapprocher et parvenir à la paix dans l’accord qui avance avec l’ELN… Et maintenant je reviens et la première nouvelle est qu’effectivement les communautés indigènes qui étaient à la recherche et les forces militaires ont retrouvé les enfants 40 jours plus tard », a-t-il déclaré aux journalistes à Bogota.

« Ils étaient seuls, ils ont réussi par eux-mêmes. Un exemple de survie absolue qui restera dans l’histoire », a-t-il déclaré.

Dix-sept jours après la disparition des enfants, Petro a annoncé qu’ils avaient été retrouvés vivants, mais il s’est rétracté le lendemain, affirmant qu’il avait reçu de fausses informations.

Vendredi, il a salué « la coordination efficace entre l’armée et les peuples autochtones » lors de la perquisition, affirmant qu’il s’agissait d’un « exemple d’alliance à suivre pour le pays ».

Valence a indiqué à l’AFP que les enfants avaient été retrouvés par un natif d’Araracuara qui participait aux recherches.

« J’ai besoin d’un vol ou d’un hélicoptère pour aller les chercher d’urgence », a déclaré le grand-père.

Le ministre de la Défense, Ivan Velasquez, a rendu hommage au travail « inébranlable et infatigable » des différentes unités de l’armée, ainsi qu’aux autochtones qui ont participé aux recherches.

Les sauveteurs de l’armée « ont immédiatement pris en charge et stabilisé » les quatre frères et sœurs, qui devaient être transférés à San José del Guaviare, selon le ministre.

« Demain, en fonction de leur évaluation médicale et de leur état, nous espérons qu’ils seront transférés à Bogota, à l’hôpital militaire », a déclaré Velasquez.

