Survêtement Burberry ? L’enfant le plus choyé du Royaume-Uni reçoit des cadeaux de Noël d’une valeur de Rs 2 Lakh

Si vous voulez savoir comment faire des folies à Noël, vous devez prendre une page du livre de Kasey Akram. La mère de 33 ans a choyé son fils avec des cadeaux d’une valeur de plus de Rs 2 lakh. Rien dans ces cadeaux pour son tout-petit de deux ans, Jareem, n’est basique. Les chaussettes floues sont peut-être confortables, mais Jareem a reçu des vêtements d’intérieur de designer Burberry d’une valeur de 35 000 roupies. Des vacances en famille peuvent sembler une bonne idée, mais l’enfant de 2 ans obtient un séjour dans un chalet d’hiver. Il possède également un train à pédales, un vélo et un chat robotisé. Si vous pensez que c’est plus que suffisant, la liste s’allonge pour inclure un jouet de dinosaure de six pieds, un bracelet en or et un jouet ET, a rapporté le Mirror.

La mère du tout-petit, actuellement au chômage, planifie cette folie depuis mai. Pour elle, il n’y a pas de cadeau trop grand. Kasey Akram avait décidé de lui acheter 100 cadeaux pour Noël. Outre les 33 bas remplis, Jareem a également eu une « soirée pyjama au Père Noël » à Alton Towers et comme Kasey ne peut pas acheter à son fils un vrai dauphin comme il l’a demandé, elle lui a fait un compromis avec un voyage aux îles Canaries.

Pour la mannequin devenue maman, Kasey Akram, aucune somme d’argent ne semble trop faire des folies pour son fils. Elle a même dépensé 1 200 $ (environ 97 000 roupies) pour une tétine en or massif. Bien que le bambin l’ait perdu au milieu de la ville. Le New York Post a cité Kasey disant: “J’ai pleuré pendant trois jours.”

Si vous pensez que cela suffit à vous rendre jaloux, attendez d’entendre parler de la routine matinale de Jareem. En plus de prendre un bain relaxant au lait et au miel plusieurs fois par semaine, il se réveille également dans son lit design à 363 $ (environ 29 000 roupies) chaque matin à 6 heures du matin pour prendre un petit-déjeuner entièrement bio. Il profite ensuite de la projection de la série d’animation Peppa Pig et d’un massage à l’huile.

Ce traitement royal pour le bébé Jareem ne s’en remettra pas une fois qu’il aura grandi. Sa mère prévoit de continuer à faire cela pour le reste de sa vie. Même quand il prend une femme. “Son père dit toujours que lorsqu’il aura 18 ans, il aura une petite amie et déménagera, mais je dis:” Non, nous aurons des lits superposés quand il sera trop vieux pour partager un lit avec moi “”, a déclaré Kasey, selon le New York Post. « Je demande toujours [Jareem] s’il a une petite amie quand il est plus âgé et qu’elle ne m’aime pas s’il la met à la porte, et il dit “Oui”.

Kasey Akram réalise tout cela avec les avantages dont elle vit et avec l’aide de son ex-partenaire qu’elle a expulsé de la maison familiale pour avoir travaillé de nuit et perturber le sommeil de son fils.

