Survendu ou suracheté ? Voici où en sont nos 6 méga-caps technologiques

Pendant la majeure partie de 2023, les actions de nos six méga-capitalisations ont voyagé en bloc et dans une direction – vers le haut. Mais au cours du mois dernier, le groupe s’est séparé et est parti dans des directions différentes, certains poursuivant leur ascension et d’autres plafonnant ou perdant du terrain. Cela nous donne l’occasion d’évaluer nos prochains mouvements dans ces avoirs de base. Lorsque nous prenons des décisions commerciales pour le Charitable Portfolio Trust, nous aimons utiliser l’oscillateur à courte portée S & P 500, un indicateur fiable qui indique quand le marché boursier global est survendu ou suracheté. Une lecture de survente indique que le marché a fortement chuté et pourrait être dû à un rebond. Une lecture de surachat signifie que le marché a fortement augmenté et pourrait se diriger vers un recul. À la clôture de jeudi, l’oscillateur n’était ni survendu ni suracheté. Dans le même ordre d’idées, la société de recherche Bespoke Investment Group a récemment procédé à un examen de plusieurs actions technologiques à grande capitalisation, notamment les noms de club Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Meta Platforms, (META), Alphabet (GOOGL ) et Amazon (AMZN) — pour déterminer lesquels sont survendus ou surachetés. L’examen des niveaux d’actions surachetées ou survendues pourrait être un signal utile pour les investisseurs qui cherchent à ajouter ou à réduire l’exposition à une position. Lors de l’évaluation de ces noms, Bespoke a examiné les écarts types au-dessus ou au-dessous de la moyenne mobile sur 50 jours de chaque action. Si une action se situe à un ou plusieurs écarts-types au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 jours, elle est classée comme surachetée. S’il y a plus d’un écart type en dessous de sa moyenne mobile sur 50 jours, il est survendu. Deux écarts types ou plus par rapport à la moyenne mobile sur 50 jours sont classés comme une lecture « extrême » de surachat ou de survente. Une lecture neutre signifie que l’action se négocie assez en ligne avec la moyenne mobile sur 50 jours et qu’il n’y a pas grand-chose qui ressort de sa performance récente – du moins sur une base technique ; les fondamentaux et les valorisations des entreprises ne sont pas pris en compte. Faire cet exercice montre aux investisseurs si les actions – sur une période plus courte – sont étendues par rapport à leur fourchette normale, a déclaré Paul Hickey, co-fondateur de Bespoke. « Cela ne signifie pas nécessairement que s’ils sont surachetés ou survendus, il doit y avoir un recul ou un rallye », a-t-il ajouté. « Cela met simplement en évidence que le stock a eu un mouvement extrême. » Les lectures de surachat et de survente peuvent changer en fonction de l’action quotidienne des prix. Voici les changements récents des fourchettes de négociation pour nos noms Big Tech, ainsi que nos prises de position sur les mouvements. Apple: survente AAPL 1M montagne AAPL stock performance mensuelle à ce jour Le plongeon d’Apple sous sa moyenne mobile sur 50 jours a eu lieu le vendredi 4 août, lorsqu’il a clôturé à 181,99 $, soit une baisse d’environ 8% sur une période de 5 jours sur le grâce à des résultats du troisième trimestre fiscal meilleurs que prévu. Au cours du trimestre de juin, les ventes de produits Apple ont été en deçà des attentes, ce qui aurait également pu contribuer à la baisse du titre. Le troisième trimestre fiscal d’Apple nous a suffi pour réaffirmer notre philosophie « possèdez-le, ne l’échangez pas » sur l’action et augmentez notre objectif de cours à 205 $ par action, contre 185 $. Bien que les actions d’AAPL ne soient pas bon marché par rapport au marché et à ses niveaux historiques, elles offrent des flux de bénéfices stables et de haute qualité. De plus, nous voyons un catalyseur dans son prochain casque de réalité mixte appelé Vision Pro. Un indicateur de survente combiné aux fondamentaux solides et aux perspectives positives de la société pourrait être considéré comme une opportunité d’achat. Nous avons une note de 1 sur le stock. Microsoft : Performances mensuelles neutres des actions MSFT de montagne MSFT 1M Microsoft est stable mais bascule vers la survente, selon Bespoke. Le titre est tombé sous sa moyenne mobile sur 50 jours le mercredi 2 août, quelques jours seulement après le solide rapport du quatrième trimestre fiscal de la société le 25 juillet. Les revenus de la société ont battu tous les niveaux, mais le titre a chuté de 3,7 % en dehors des heures trading alors que les investisseurs s’inquiétaient de l’augmentation des dépenses en capital pour financer les investissements dans l’IA. Avec une action en hausse de 34 % cette année, les investisseurs ont peut-être également vendu pour s’assurer des bénéfices. Nous nous engageons à conserver Microsoft sur le long terme, étant donné qu’il bénéficiera de la croissance séculaire de la demande pour ses produits d’IA. Cela devrait se traduire par une hausse du cours de l’action cette année, c’est pourquoi nous avons augmenté notre objectif de cours sur l’action MSFT à 400 $ au lieu de 320 $. Nous avons acheté des actions de MSFT pour la dernière fois le 31 juillet et maintenons une note de 1 sur le nom. Nvidia : NVDA neutre 1M montagne NVDA stock mois à ce jour. Les actions Nvidia ont été un peu volatiles, chutant de 4 % au cours de la dernière semaine de négociation, probablement en raison de prises de bénéfices. Mais le titre reste en ligne avec sa moyenne mobile à 50 jours. Comme nos autres actions « possèdez-le, ne l’échangez pas », nous gardons ce fabricant de puces qui mène la ruée vers l’or de l’intelligence artificielle. Jim Cramer dit qu’il reste beaucoup plus de place pour courir dans le stock aussi, car les grandes entreprises technologiques comme Alphabet et Microsoft doublent leurs investissements en IA pour alimenter l’écosystème en utilisant les puces de centre de données de Nvidia, qui alimentent l’IA générative et les grands modèles de langage. La configuration à court terme de Nvidia est un peu plus difficile, a déclaré Jim, étant donné la surperformance de l’action en 2023, cela pourrait être dû à un recul, citant les travaux de Larry Williams, historien du marché et analyste technique chevronné. « Je ne pense pas que vous devriez commencer à acheter Nvidia ici. Je pense que ça va baisser », a ajouté Jim. Le fabricant de puces devrait publier ses résultats le 23 août, lorsque nous chercherons à voir si la direction bat les superbes prévisions qu’elle a fournies pour le premier trimestre fiscal et signale une dynamique continue dans son activité de centre de données. Conformément à cette opinion selon laquelle une meilleure opportunité d’achat pourrait bien se révéler à court terme, nous maintenons une note de 2 sur le titre. Meta Platforms: Surachat des performances mensuelles des actions META 1M Mountain META. Le point de vue technique de Bespoke a montré que l’action Meta est entrée en territoire de surachat après que la société mère de Facebook et d’Instagram ait enregistré une forte croissance des bénéfices et des conseils au cours de son deuxième trimestre le 26 juillet. Les investisseurs étaient ravis de voir l’utilisation avisée de l’IA par la société technologique augmenter les impressions publicitaires affichées sur une application, stimuler l’engagement des utilisateurs et augmenter le temps passé par les utilisateurs sur les applications, ce qui a finalement conduit à une croissance accélérée des revenus pour le trimestre. Parmi toutes les actions technologiques de Magnificent Seven, Meta a été l’une des plus performantes cette année. Les actions de la société ont grimpé de 153 % pour atteindre 305 $ actuellement. La hausse de Meta est justifiée étant donné qu’elle a été en mesure de trouver le parfait équilibre entre la monétisation de ses produits et la maîtrise des coûts. Dans l’ensemble, nous pensons qu’il y a plus de potentiel de hausse dans l’action, c’est pourquoi nous continuons à détenir l’action et avons également relevé notre objectif de cours à 350 $ par action, contre 250 $ auparavant. Nous maintenons une note de 2 sur le titre, ce qui indique que nous serions plus intéressés à ajouter une exposition en cas de recul. Alphabet : surachat extrême GOOGL 1M montagne GOOGL stock performance mensuelle à ce jour. Alphabet a réalisé un deuxième trimestre très solide le 25 juillet, qui a fait grimper l’action GOOGL de 6 % dans les échanges après les heures normales de bureau, la poussant dans un territoire de surachat extrême. Depuis, l’action a connu une tendance à la hausse grâce à une forte croissance des revenus de son activité principale de recherche, à un marché publicitaire résilient, à des dépenses d’investissement plus faibles que prévu et à la capacité de la direction à accroître ses marges d’exploitation. Nous pensons que les actions peuvent augmenter avec le temps puisque la direction a finalement obtenu une croissance des coûts inférieure à la croissance des revenus. Nous avons augmenté notre objectif de cours à 140 $ par action contre 125 $ après la publication. Cependant, conformément à la vision technique de Bespoke, notre vision fondamentale nous maintient à une note de 2 sur le titre. Amazon: Performances cumulées mensuelles des actions AMZN de montagne AMZN 1M en surachat extrême. Bespoke souligne que les actions d’Amazon sont à des niveaux de surachat extrêmes à court terme, ce qui signifie qu’elle pourrait être prête pour un recul. La raison: le titre a bondi de 9% par rapport aux bénéfices du deuxième trimestre meilleurs que prévu le 3 août. Les investisseurs ont été encouragés à voir la croissance de l’unité de cloud computing de la société, Amazon Web Services, commencer enfin à se stabiliser après plusieurs trimestres de ralentissement. croissance. Le segment a enregistré une croissance des revenus d’environ 12%, soit 2 points de pourcentage de plus que les attentes de Wall Street. En outre, il y a eu une croissance continue de son unité de publicité et une poursuite de la rationalisation des coûts dans sa solide activité de vente au détail. Nous pensons que ces évolutions positives justifient les gains boursiers. Les actions d’AMZN peuvent être surachetées à court terme sur la base de la moyenne mobile de 50 jours, de sorte qu’un technicien peut ne pas trouver cela si attrayant. Cependant, nous maintenons une note de 1 car les fondamentaux s’améliorent enfin. Nous n’avons que cinq jours de bourse après le rapport sur les bénéfices, ce qui signifie qu’environ 90 % des données (45 sur les 50 derniers jours de bourse) utilisées pour calculer la moyenne mobile sur 50 jours sont arrivées avant la publication des bénéfices. Pour cette raison, nous pensons que AMZN peut aller plus haut, c’est pourquoi nous avons augmenté notre objectif de prix sur AMZN à 160 $. Les actions d’AMZN ont augmenté de 64 % cette année. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AAPL, MSFT, NVDA, META, GOOGL, AMZN. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant Jim fait un commerce. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. Les logos de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft affichés sur un téléphone mobile avec un drapeau de l’UE en arrière-plan. Justin Tallis | AFP via Getty Images