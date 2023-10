Surveillez votre tension artérielle depuis chez vous avec votre Apple Watch

Surveiller votre tension artérielle quotidiennement est extrêmement important. Surtout si vous vous inquiétez de l’hypertension artérielle ou si vous souffrez d’hypertension, les moniteurs sont essentiels. Heureusement, si vous possédez une Apple Watch, vous disposez déjà d’un bon point de départ pour suivre votre tension artérielle à la maison.

Le suivi quotidien peut vous aider à établir une base de référence pour votre version « normale » et à suivre toute modification de vos niveaux au fil du temps. Le stress au travail et dans la vie personnelle peut provoquer une augmentation de vos lectures, tout comme certains des aliments que vous mangez. Le suivi de votre tension artérielle peut également faciliter un diagnostic précoce et des lectures erronées (comme si vous souffrez uniquement d’une tension artérielle élevée chez le médecin), et vous aider à garder un œil sur les effets de tout nouveau médicament contre l’hypertension.

Bien que la surveillance à domicile ne remplace pas une visite chez le médecin, elle peut vous fournir les données dont vous avez besoin pour savoir quand il est temps d’y aller.

L’application Santé sur votre Apple Watch est un moyen pratique de synchroniser vos données de tension artérielle en un seul endroit sur un appareil qui est toujours avec vous.

La smartwatch n’est pas équipée pour mesurer votre tension artérielle seul, mais il existe des outils et des appareils avec lesquels vous pouvez l’associer – généralement des moniteurs sans fil qui se connectent à votre iPhone ou Apple Watch et sont livrés avec un brassard et leur propre application. Ces appareils synchroniseront automatiquement les données avec l’application santé de votre Apple Watch.

Voici quelques façons dont votre Apple Watch peut vous aider à contrôler votre tension artérielle et votre santé.

Appareils de tension artérielle compatibles avec Apple Watch

Ces cinq tensiomètres sans fil se synchronisent avec l’application Santé de votre Apple Watch.

Tensiomètre sans fil Omron Evolv (90 $) : Ce moniteur portable prend des mesures cliniquement précises et dispose d’un écran intégré qui affiche vos mesures afin que vous n’ayez pas à consulter l’écran de votre téléphone à chaque fois. L’Omron BPM se synchronise avec votre montre Apple via l’application mobile Omron Connect via Bluetooth.

Tensiomètre sans fil Withings (100 $) : fournit un retour instantané par code couleur et crée un graphique de toutes vos mesures passées pour un suivi facile dans son application Health Mate. Vous pouvez synchroniser votre Withings BPM avec votre Apple Watch via Bluetooth.

Tensiomètre sans fil QardioArm (99 $) – Géolocalise vos lectures d’un endroit à l’autre. Mesure votre tension artérielle systolique et diastolique et peut détecter un rythme cardiaque irrégulier. Vous pouvez configurer des rappels pour vous avertir lorsqu’il est temps de vérifier votre tension artérielle. Connectez votre QardioArm BPM à votre Apple Watch via Bluetooth.

(100 $) – Offre jusqu’à 200 lectures hors ligne. Affiche votre tension artérielle systolique et diastolique sur l’application iHealth et vous permet de savoir si votre lecture est normale ou supérieure à la moyenne. Le tensiomètre iHealth se synchronise avec votre Apple Watch via Bluetooth.

(100 $) – Dispose de capteurs d’ajustement et de mouvement conçus pour garantir l’exactitude de vos lectures. Il peut stocker jusqu’à 100 lectures dans l’appareil et des lectures illimitées dans l’application A&D Connect. Connectez le tensiomètre à votre Apple Watch via Bluetooth pour surveiller votre santé.

Contrôlez votre tension artérielle grâce à l’exercice

Il est bien connu que l’exercice régulier peut aider votre cœur à rester fort et en bonne santé.

Vous pouvez utiliser votre Apple Watch pour compter vos pas afin de savoir si vous atteignez votre objectif.

Votre montre peut suivre votre fréquence cardiaque grâce au capteur situé à l’arrière pour vous aider à rester en forme : vous saurez que vous atteignez vos objectifs lorsque votre fréquence cardiaque au repos diminue.

Vous pouvez suivre vos entraînements : la montre propose 12 entraînements parmi lesquels vous pouvez choisir, ou vous pouvez commencer n’importe quel entraînement et la montre le détectera automatiquement.

Pendant que vous vous entraînez, vous pouvez facilement surveiller votre fréquence cardiaque et définir des seuils de fréquence cardiaque qui vous avertissent si votre fréquence cardiaque est trop élevée ou trop basse.

Gardez un œil sur votre fréquence cardiaque

Si vous surveillez régulièrement votre tension artérielle, vous souhaiterez probablement également surveiller la santé de votre cœur. L’Apple Watch 4 a l’autorisation de la FDA pour sa fonction ECG qui enregistre votre rythme cardiaque pour détecter si vous avez fibrillation auriculaire (AFib) ou un autre rythme cardiaque anormal.

Vous pouvez utiliser la nouvelle application ECG (c’est la même chose qu’ECG, un électrocardiogramme) sur votre montre si vous disposez de WatchOS 5.1.2, après avoir configuré la fonction ECG dans l’application Santé. Nous vous recommandons également d’importer vos dossiers de santé afin que vous puissiez rester au courant de tout changement.

Johnson & Johnson utilise l’Apple Watch dans ses recherches sur la prévention des accidents vasculaires cérébraux pour tester si une application peut diagnostiquer rapidement la fibrillation auriculaire. La montre a déjà été capable de détecter des battements cardiaques irréguliers chez certains utilisateurs – il sera intéressant de voir comment Apple transforme les futures itérations de l’Apple Watch en un dispositif encore plus médical.