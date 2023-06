Surveillez la vente du Black Friday de Best Buy en juillet

Mercredi, Best Buy a annoncé le Black Friday en juillet, son propre événement de vente d’été pour contrer les offres spéciales Prime Day 2023 d’Amazon cette saison. Les clients n’auront pas à attendre novembre pour conclure des offres sur l’électronique et d’autres produits technologiques lorsque l’événement se déroulera du 10 au 12 juillet.

Les acheteurs peuvent trouver des remises sur les téléviseurs, les vélos électriques, les montres connectées, les ordinateurs portables et d’autres articles de grandes marques, notamment Samsung, Sony et Apple. Les offres sont disponibles pour les clients qui achètent en ligne, via l’application ou dans les magasins Best Buy en personne. De plus, si vous êtes inscrit à My Best Buy Plus ou My Best Buy Total, vous aurez accès à des offres d’adhésion exclusives et à de meilleures remises sur certains produits.

Avant de frapper le Black Friday en juillet en cas, les clients peuvent également rechercher des économies pour le 4 juillet. Des détaillants comme Best Buy, Amazon, Walmart et Target réduisent les prix pour les vacances.

